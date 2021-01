Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim merkezinde her gün öğrenciler ve veliler için gelen poğaçalar eksilince yöneticiler odaya kamera koydu. Kaydedilen görüntüler ise yöneticileri kahkahaya boğdu.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticileri, özel öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla deve kuşu familyasından olan ‘nandu’ sahiplendi.

Kocaeli'de poğaça hırsızı kameraya yakalandı VİDEO

POĞAÇALAR EKSİLMEYE BAŞLADI

Bakımı büyük bir titizlik içinde yapılan deve kuşunun yaşı ve boyu büyüdükçe okulun ilgi odağı oldu.

Ancak büyüdükçe doymak bilmeyen nandu, her şeyi yemeye başladı.

AMERA YERLEŞTİRİLDİ

Veliler ve öğrenciler için okula getirilen sıcak poğaçalardan her gün eksildiğini gören okul yönetimi, kamera koymaya karar verdi.

Kameradan çıkan görüntülerde hırsızı gören öğretmen ve idareciler şikayetçi olmak yerine kahkahaya boğuldu.

HIRSIZ YAKAYI ELE VERDİ

Poğaçaların bulunduğu kutuya sessizce yaklaşan nandu, hızlı bir hamle ile saniyeler içinde birkaç poğaça alarak ortadan kayboluyor.

Dünyanın en hızlı koşan hayvanları arasında ilk sıralarda yer alan nandu koşuşu ile de kendisine güldürüyor.

Çocuklarının eğitimleri sırasında bahçede bekleyen veliler ile ders aralarında sohbet eden öğretmenler de nandunun hırsızlıklarından nasibi alıyor.

Usulca masalara yaklaşan nandu, ne bulsa midesine indiriyor.

"HER ŞEYİ YİYOR"

Nandu ile günlük yaşamda çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eden okulun eğitimcilerinden Ayşe Tavşancı, “Kafanızı çevirdiğiniz an yemeğinizden olabilirsiniz. İlk defa burada gördüm. Çok sevimli. Kendisine çekiyor, sinsi sinsi gelip elinizde ne varsa alıp götürüyor. Aklınıza gelebilecek her şeyi elinizden alıp, sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Çikolata, ekmek, bisküvi.. Her şeyi yiyor” dedi.

"ÇALMADIĞI ŞEY YOK"

Nandunun hırsızlık hikayesini anlatan Cabbar Şahbaz ise “Çalmadığı bir şey yok. Sabahları çok zeki. Simit ve poğaçaları kimse yokken alıp, depar atarak kaçıyor. İnsanları tek tek ziyaret ediyor. Her şeyi göze alıyor. Çok anahtar yuttu. Yanlışlıkla para bile yuttu. Çocukların yanına sevimli şekilde geliyor, ellerinden yiyecekleri alıp kaçıyor. Çok hızlı. Yapacak bir şey yok. 66 yaşımdayım, hayatımda böyle güzel bir hayvan görmedim. Okulun maskotu oldu. Çocuklarla iletişimi çok güzel. Çocuklar onu görünce konuşuyor” diye konuştu.

Okulun çalışanları sevimli hırsızın adını ise ‘Oscar’ koydu.