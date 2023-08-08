Konya Ovası'nda açılan kuyuların derinliği 30 metreden 450 metreye çıktı Konya'da sulu tarım yapan üreticiler yer altı kaynak sularına daha yüksek derinliklerde ulaşmaya başladı. Bu durum çiftçinin maliyetini artırıyor ve Konya Ovası'na kalıcı hasar veriyor.

İHA

Yüz ölçümü 40 bin 83 kilometrekare olan Konya'da, 2 milyon 200 bin hektar tarım alanının 609 bin hektarında sulu tarım yapılıyor.

Konya Ovası, Türkiye'nin toplam tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan kapalı bir havza yapısına sahip.

Konya Ovası'nda yer altı su kaynakları ise azalmaya devam ediyor.

Sulu tarım için çiftçiler tarafından açılan kuyuların artık daha derinlere inmesi gerektiği belirtiliyor.

30 yıl önce, Konya'daki su seviyeleri yaklaşık 8 ve 10 metreyken, kuyular 30 veya 50 metre civarında kazılırken, bugün çiftçiler 400-450 metre arasında kazı yapmak zorunda kalıyor.

"Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak bilinen Konya Ovası'nda tarım arazilerinde açılan su kuyularının derinlikleri 400 ile 450 metreye ulaştı.

"Sondaj derinliklerinin artması ovayı tehdit ediyor"

Bu durumun ovayı tehdit ettiğini belirten Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, suya ulaşmak için bu kadar derine inilmesinin ovayı tehdit ettiğini belirterek şu bilgileri aktardı:

Bizim bölgemizde son 20 yıldır yer altı suları çekiliyor. Ben 30 yıl öncesini iyi biliyorum. Buradaki su seviyeleri yaklaşık 8 ve 10 metreydi. Bu kuyular 30 veya 50 metre civarında kazılırdı. Bugüne geldiğimiz zaman çiftçilerimiz 400 metre, 420 metre, hatta kazabilse 500 metre de kazacaklar ama sondaj makineleri bunu yapamıyor.

Kuyular derinleştikçe, su pompalarının derinliği arttıkça çiftçimizin üzerine büyük maliyet geliyor. 400 metre kuyu kazmak 3 milyon lira bir para harcaması gerekir. Ama o kuyudan su alamazsa parası boşa gitmiş olur. Tarlası da boşa gitmiş olur.

"Yer altı suyuna ulaşılmaz hale gelirse verim kaybolur"

Yer altı sularının ulaşılamaz hale gelmesi durumunda ova topraklarının verimini kaybedeceğini kaydeden Kağnıcıoğlu, şunları söyledi:

Yer altı suları hala çekilmeye devam ederse, Konya Ovası'nı kuraklık bekliyor. Eğer Konya Ovası'nda yer altı suları çekilir, çiftçi suyu çıkaramaz duruma gelirse Konya toprakları atıl olur. Burada ancak kangal dikeni yetişir. Yani çorak olan yerlerdeki otlar bitmeye başlar. Çiftçi de ne yapmış olur? Bu toprakları terk etmiş olur. Bunu yaşamamak için dış havzalardan bir an önce bu suyun bölgeye transferi yapılıp, çiftçimizin suyla buluşturması gerekiyor.

Çiftçiler ovaya dış havzalardan su aktarılmasını bekliyor

Çiftçi Dursun Öz, ovaya dış havzalardan su aktarılması halinde verimin artacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

Tarım bugünlerde bizi yormaya başladı. Yer altındaki sularımız tamamen çekilmeye başladı. Çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Su olmadan bir hayat düşünemiyoruz. Memleketimize su gelmesini istiyoruz.

Kazdırdığımız yer altı sondajların maliyetleri haddinden fazla yükseldi. Bu güzel topraklara su gelmesini istiyoruz. Buraya su gelsin, biz Türkiye'yi besleyelim, dünyayı besleyelim.

"Maliyetler arttı"

Bölge çiftçilerinden Hakan Topaloğlu ise şunları söyledi: