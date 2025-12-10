Konya'da aranan şahıs gardroptan çıktı

- Konya'da 49 suçtan aranan Mehmet A., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.
- Polis ekipleri, Mehmet A.'yı gardırobun üstünde battaniyenin altında buldu.
- Şahıs, gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Konya'da polis ekipleri ilginç bir yakalama gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 49 ayrı suçtan aranma kararı bulunan Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.
SAKLANDIĞI EV TESPİT EDİLDİ
Yapılan inceleme sonrası polis ekipleri, şahsın merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Şeyhali Sokak üzerinde bulunan bir evde saklandığını tespit etti.
Polis ekipleri, şahsın bulunduğu adrese baskın yaptı.
GARDROPTAN ÇIKTI
Evde arama yapan ekipler, Mehmet A.’yı yatak odasında bulunan gardırobun üst kısmında, battaniye altında saklanırken buldu.
Gözaltına alınan şahıs, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.