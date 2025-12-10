Abone ol: Google News

Konya'da aranan şahıs gardroptan çıktı

49 farklı suçtan aranan şahıs, polis ekiplerince saklandığı evde bulunan gardırobun üst kısmında battaniyenin altında yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 10.12.2025 12:31
  • Konya'da 49 suçtan aranan Mehmet A., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.
  • Polis ekipleri, Mehmet A.'yı gardırobun üstünde battaniyenin altında buldu.
  • Şahıs, gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü.

Konya'da polis ekipleri ilginç bir yakalama gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 49 ayrı suçtan aranma kararı bulunan Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EV TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme sonrası polis ekipleri, şahsın merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Şeyhali Sokak üzerinde bulunan bir evde saklandığını tespit etti.

Polis ekipleri, şahsın bulunduğu adrese baskın yaptı.

GARDROPTAN ÇIKTI

Evde arama yapan ekipler, Mehmet A.’yı yatak odasında bulunan gardırobun üst kısmında, battaniye altında saklanırken buldu.

Gözaltına alınan şahıs, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

