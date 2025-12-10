Mardin'de 'kadrolu' eşekleri emekli edecek proje hayata geçiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mardin'in Artuklu ilçesinde uzun yıllardır kentin temizlik çalışmalarında kullanılan kadrolu eşekler, şehrin sembolü haline geldi.

Araçların giremediği dar sokaklara girerek temizlik çalışmalarına katılan ‘kadrolu eşeklerin' yerine paletli araçların kullanılması için proje hayata geçirildi.

ARTIK PALETLİ ARAÇLAR KULLANILACAK

Kentte on yıllardır eşeklerin kullanıldığı temizlik işleri, artık paletli araçlarla gerçekleştirilecek.

Paletli araçlarla birlikte peyderpey ‘emekli' edilecek olan ‘işçi eşekler' de 22 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan emekli hayvan çiftliğinde emekliliğin tadını çıkaracak.

SAHA TESTLERİ TAMAMLANDI

Artuklu'da çöplerin toplanmasında görev yapan ve emekli edilmesi planlanan eşeklerin yerine kullanılacak elektrikli küçük paletli çöp toplama araçlarının saha testi tamamlandı.

Artuklu Belediyesi tarafından imzalanan protokolle çöp toplama amacıyla kullanılan eşekler artık kademeli olarak işten el çektirilerek, 22 bin metrekare alanda oluşturulacak "emekli hayvan çiftliğinde" dinlendirilecek.

Artuklu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Asım Pilgir, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak'ın çöp toplayan eşeklerle ilgili yaptığı çalışmayı masaya yatırdıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi.

Pilgir, "Paletli araçlar buradaki merdivenlerin, yolların fiziki yapısına göre uyarlanıyor. Eski Mardin tarihi ve fiziki nedeniyle zorlu bir coğrafya. Az önce gördüğünüz gibi merdivenlerin oluşu buraya araç girişini engelliyor. Eskiden beri buradaki çöp toplama işi eşeklerle yapılıyor. Eşek sirkülasyonunun azlığı ve bu işte çalıştırmak istememiz nedeniyle bu çalışmayı hayata geçirmek istedik." dedi.

"EŞEKLER SABAH 04.00'TE İŞE BAŞLIYORDU"

Araçları yaptıklarını kaydeden Pilgir, "Araçlar buradaki merdivenlerin, yolların fiziki yapısına göre uyarlanıyor. Bundan önce eşeklerimiz sabah saat 04.00'te işçilerimizle birlikte temizlik işlerini yapıyorlardı. Yaklaşık 4-5 saatlik süreçte eski Mardin dediğimiz bölgenin tamamının temizliğini bitiriyorlardı. Ama bundan sonra daha kısa sürede, daha teknolojik araçlarla bu işi yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının tamamen eşeksiz, teknolojik aletlerle eski Mardin'i temizlemek olduğunu dile getiren Pilgir, "İleride kültürde olması bakımından belki bir iki tane eşeğimiz olacak ama onlar da yük taşımak için değil, sadece nostaljiyi yaşatmak adına olacak. Onun haricinde eşekleri tamamen kaldırma yönünde adımlarımız hızla devam edecek." şeklinde konuştu.