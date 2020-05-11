Koronavirüs her gün dokunduğumuz eşyalarda ne kadar yaşar

Koronavirüs her gün dokunduğumuz eşyalarda ne kadar yaşar

Koronavirüsün yayılmasını önlemek ve enfekte olmamak için hijyen oldukça önemli. Peki, koronavirüs her gün dokunduğunuz eşyalarda ne kadar yaşar?

Koronavirüsün yayılmasını durdurmak için yüzeyleri dezenfekte etmenin önemi, salgının başından itibaren geniş ölçüde anlatılıyor. Peki, koronavirüs hangi yüzeylere en uzun yaşar? Hangi ev eşyalarını en çok endişelendirmeniz gerektiğini belirlemek için bilim adamları tarafından yürütülen çalışmalara baktık. İşte koronavirüsün her gün dokunduğunuz ve kullandığınız eşyalarda yaşama süresi.

PLASTİK KAPLAR: Üç güne kadar

Kapı kollarını silmek ve ellerinizi dezenfekte etmek konusunda gayretli olabilirsiniz, ancak bu şeyleri yapmak için kullandığınız plastik kapları en son ne zaman temizlediniz? Koronavirüs plastik yüzeylerde üç güne kadar yaşayabildiğinden, hijyenik mendil, dezenfektan sprey ve el dezenfektan kaplarında bulunabilir. Bu nedenle, kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkamayı ve ambalajı periyodik olarak dezenfekte etmeyi unutmayın.

PLASTİK SU ŞİŞELERİ: Üç güne kadar

New England Journal of Medicine'de (NEJM) yayınlanan çalışma, koronavirüsün plastik yüzeylerde uzun süre yaşam süresi olduğunu gösteriyor. Bu, tek kullanımlık veya yeniden doldurulabilir plastik su şişelerinizin virüsü taşıyabileceği anlamına gelir. Doldurulabilir bir su şişesi kullanıyorsanız, kullanımlar arasında iyice temizlediğinizden emin olun. Ve tek kullanımlık şişeleri hızlı bir şekilde çöpe atın.

PEÇETELER: Üç saate kadar

Kullanılmış peçeteler mikroplarla, ayrıca potansiyel olarak koronavirüsle doludur. The Lancet'in yaptığı çalışmaya göre, koronavirüs peçeteler üzerinde üç saate kadar yaşayabilir. Bu nedenle, peçeteleri tutarken dikkatli olun ve attıktan hemen sonra ellerinizi yıkayın. Evinizde açık bir peçete kutusu varsa, enfekte bir kişi altı metre içinde öksürür veya hapşırırsa maruz kalan peçetenin potansiyel olarak kontamine olabileceğini de düşünmelisiniz.

KAĞIT PARA: Üç saate kadar

Koronavirüs kağıt üzerinde dört güne kadar hayatta kalabilir , ancak canlı virüs, yani sizi enfekte edebilen virüs, sadece üç saate kadar hayatta kalabilir. Şimdilik, nakit işlemlerden kaçınmak ve kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapmayı tercih etmek en iyisidir.

MADENİ PARA: Dört saate kadar

Madeni paralar, NEJM çalışmasına göre, dört saate kadar koronavirüsü barındırabilen bakır içerir. Yani tam anlamıyla madeni paralardan uzak durmak için iyi bir zaman.

SU BARDAĞI: Dört güne kadar

The Lancet tarafından yayınlanan araştırmaya göre, koronavirüs cam üzerinde dört güne kadar bulunabilir. Su içerken bardak ağzınızda ve burnunuzun yakınında olduğundan, bu özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Kullanımlar arasında sıcak, sabunlu suyla yıkayın ve bir aile üyesiyle bile bardağınızı paylaşmayın.

KESME TAHTALARI: Üç güne kadar

NEJM çalışmasına göre, plastik kesme tahtanızda üç güne kadar izlenen koronavirüs izleri bulunabilir. Kesme tahtanızı iyice yıkamadan tekrar kullanmayın.

BUZDOLABI: Üç güne kadar

Paslanmaz çelik buzdolapları, şık görünümleri ve pratik oldukları için popülerdir. Ne yazık ki, NEJM çalışmasına göre, paslanmaz çelik yüzeyler koronavirüsün hayatta kalması için dost bir ortam sağlıyor. Virüs buzdolabında 72 saate kadar yaşayabilir.

KARTON PAKETLER: 24 saate kadar

Kapının dışında bekleyen kargo paketleri, koronavirüsün gelişmesi için sinsi bir nokta sunuyor. NEJM çalışmasına göre, koronavirüs kartonda 24 saate kadar yaşayabilir. Uzmanlar, paketlerinizi evinize sokmadan önce sterilize etmenizi veya dışarıda açmanızı öneriyor.