İHA
Binlerce aday bir yıl boyunca Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlandı.
Bugün yapılan sınava yine birçok aday geç kaldı.
Edirne'de onlarca aday çeşitli nedenlerle sınav yerlerine zamanına ulaşamadı.
Polis motorla yetiştirdi
Trakya Üniversitesi Ayşekadın Kampüsünde gereceği KPSS sınavına geç kalan adayın imdadına Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri yetişti.
Motorize polis ekipleri öğrencileri sınav yerine yetiştirebilmek için zamanla yarıştı. Adayı sınav salonuna kadar götüren motorize polis ekibi adayı salona bıraktıktan sonra tekrar görev yerine döndü.