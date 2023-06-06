Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Diyanet yanıtladı... Kurban bayramının yaklaşmasıyla beraber kurban alım satımları da başladı. Müslümanlar Bayrama sayılı günler kala, 'kredi kartıyla kurban kesilir mi?' sorusuna yanıt arıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu "kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?" sorusuna cevap verdi. Peki kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Tüm detaylar haberimizde...

"Yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey" manalarına gelen 'kurban' kelimesi, dini terim olarak ibadet amacıyla belli vakitlerde belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban kavramı vardır. Yalnızca şekil ve amaç yönüyle farklılık gösterebilir. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 27. ayetinde Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir. Hac Suresi'nin 34. ayetinde de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir.

Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından kurban kesmenin sevabının büyük olduğu müjdelenirken tüm Müslümanlar imkanı dahilinde kurban ibadetlerini yerini getirmek için günler öncesinden kurbanlarını almaya başladılar. Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslüman kimselerin en çok merak ettiği konular arasında olan "Kredi kartıyla kurban satın alınır mı?" sorusu oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?' sorularına yanıt verdi. Peki kredi kartıyla alınan kurban kabul olur mu? Bunun için hangi şartları uygulamak gerekli? İşte detaylar...

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi ?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 'Kredi kartıyla kurban satın alınır mı?' sorusuna yanıtı şu şekilde:

"Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."