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    Küçüklüğünüze götürecek Mozaik Pasta tarifi #evdepişir

    Sıcak hava yüzünü göstermeye başlamışken iftar sonrası içinizi serinletecek ve alıp sizi geçmişte yolculuğa çıkaracak bir tatlıya ne dersiniz?
    • Özel İçerik
    • 11.05.2020 - 16:25
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    Küçüklüğünüze götürecek Mozaik Pasta tarifi #evdepişir

    Mutfakla arası iyi olmayanların bile vazgeçilmez tatlısının tarifini paylaşıyoruz sizlerle. İçerisine damak tadınıza göre ekleyebileceğiniz malzemelerle kendi pastanızı hazırlamak çok kolay. Çocuklarında keyifle size eşlik edebileceği bu tarifle, minik ellerin tatlı dokunuşlarından destek alın. Nefisyemek.com olarak 7’den 70’ e herkesin beğenisini toplamış Mozaik Pasta tarifini sofralarınıza taşıyor ve #evdekal diyoruz.

    Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

    #evdepişir

    Siz bugün ne pişirdiniz?

    Mozaik Pasta Tarifi VİDEO

    HEM PRATİK HEM DE LEZZETLİ: MOZAİK PASTA

    Canınız tatlı istediği her an buzluğunuzda hazır halde dilimlenmeyi bekleyen Mozaik Pasta’nın serinletici etkisine kapılacaksınız.

    Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

    MALZEMELER

    - 2 paket petibör bisküvi

    - 1 yemek kaşığı şeker

    - 1 yemek kaşığı kakao

    - 125 gr bitter çikolata

    - 2 su bardağı süt

    - 10 gr vanilya şekeri

    - 1 yemek kaşığı tereyağı

    YAPILIŞI

    1. Sos tenceresine sütü alıp kaynatmaya başlayın. Bu esnada içerisine şeker, kakao, vanilya şekeri ve tereyağını ilave edin. Katı malzemeler eriyinceye kadar ara ara karıştırarak kaynatın.

    2. Sıvı karışım kaynadıktan sonra bitter çikolatayı ekleyin ve eritip ocaktan alın.

    3. Petibör bisküvilerini karıştırma kabına alıp kırın ve üzerine hafif ılımış olan kakaolu karışımı ilave edip karıştırın.

    4. Dikdörtgen kek kalıbına buzdolabı poşeti serin ve alt kısmına bitter çikolata serpip pasta karışımını üzerine dökün. Buzlukta sertleşinceye kadar yaklaşık 3 saat bekletin.

    5. Servis etmeden 5 dakika önce buzluktan çıkarın ve dilimleyerek servis edin.

    Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

    [email protected]

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