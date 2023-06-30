Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçirenler, orman ve sahilleri doldurdu Kimisi mangalını aldı, Belgrad'a koştu, kimisi tarihi mekanlara akın etti. Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, gününü gün etti.

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ensonhaber.com

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, Akdeniz ve Ege bölgelerine akın etti.

Ancak 16 milyonluk nüfusu bulunan İstanbul’da kalanlar da oldu.

Mangallar yakıldı

Sıcak havanın etkili olduğu megakentte, sahiller ve ormanlar tıklım tıklım doldu.

Çocuklar oyun parkında eğlenirken, büyükler ise mangalın başındaydı.

Belgrad Ormanı'nın girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Tarihi mekanlar dolup, taştı

Kimisi de tarihi mekanları gezmeyi tercih etti.

Özellikle turistlerin rağbet ettiği Eyüpsultan ve Ayasofya’da mahşeri kalabalıklar vardı.

Doğaseverlerin sakin bayramı...

Karavanını kıyıya çekip sakin bir bayram geçirmek isteyenler de, çadır kuranlar ile birlikte doğada huzuru buldu.

Dönüşler başladı

Bu arada tatilden dönüşler de başladı.

Henüz İstanbul trafiğini etkilemese de, bağlantı yolları hareketlendi.

Adalar hareketlendi

Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olmasını fırsat bilenler ise sabah saatlerinden itibaren Adalar'ın yolunu tuttu.

Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada’ya gitmek isteyen vatandaşlar vapurları doldurdu.

Araçlar yetersiz kaldı

Büyükada'da ise İETT’nin elektrikli araçlarını kullanmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Araçların ara ara yetersiz kaldığı durumlarda kuyruğun yoğunlaştığı görüldü.