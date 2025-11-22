Kuşadası'nda sahiller doldu

- Kuşadası'nda hava sıcaklığı kasım ayında 25,6 dereceye yükseldi.
- Bu sıcak havadan yararlanan yerli ve yabancı turistler, plajlara akın etti.
- Sahile gelen tatilciler, denize girmenin yanı sıra güneşlendi, yürüyüş yaptı ve balık tuttu.
Aydın'da sıcaklıklar sürüyor...
Kentte kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 25,6 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü.
PLAJLAR DOLDU
Sonbaharda denizin keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, Kuşadası'ndaki plajları doldurdu.
BAZILARI DENİZE GİRDİ, BAZILARI GÜNEŞLENDİ
Tatilcilerden bazıları denize girerken bazıları güneşlenmeyi, deniz kenarında yürüyüş yapmayı, kitap okumayı ve balık tutmayı tercih etti.