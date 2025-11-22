Abone ol: Google News

Kuşadası'nda sahiller doldu

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yerli ve yabancı turistler Kuşadası'nda sahilleri doldurdu

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 13:54
  • Kuşadası'nda hava sıcaklığı kasım ayında 25,6 dereceye yükseldi.
  • Bu sıcak havadan yararlanan yerli ve yabancı turistler, plajlara akın etti.
  • Sahile gelen tatilciler, denize girmenin yanı sıra güneşlendi, yürüyüş yaptı ve balık tuttu.

Aydın'da sıcaklıklar sürüyor... 

Kentte kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 25,6 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü.

PLAJLAR DOLDU

Sonbaharda denizin keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, Kuşadası'ndaki plajları doldurdu.

BAZILARI DENİZE GİRDİ, BAZILARI GÜNEŞLENDİ

Tatilcilerden bazıları denize girerken bazıları güneşlenmeyi, deniz kenarında yürüyüş yapmayı, kitap okumayı ve balık tutmayı tercih etti. 

