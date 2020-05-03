Kütahya’da iki katlı bir evin çatısında mahsur kalan yaban ördeği, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince yoğun yağmura rağmen kaçtığı altıncı evin çatısında kurtarıldı.

Kütahya’da Sultanbağı Mahallesi Gezgin Sokak'taki bir evin çatısından gelen sesler üzerine mahsur kalan ördeği fark edenler, kendi imkanlarıyla ördeği kurtaramayınca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ile itfaiyeye bildirdi.

Kütahya'da çatıda mahsur kalan ördeği itfaiye kurtardı VİDEO

KAÇTIĞI ALTINCI ÇATIDA YAKALANDI

Olay yerine kısa sürede gelen ekiplerin mahsur kaldığı çatıdan kurtarmaya çalıştıkları ördek panikleyerek önce telefon kablolarına, ardından da bitişikteki evin çatısına uçtu.

Ellerindeki ekipmanlarla kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, ördeği konduğu altıncı evin çatısından uçarken elleriyle yakalamayı başardı.

Yaban ördeği, herhangi bir yarasının olup olmadığının tespit edilmesi için ekiplerce Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

DOĞAYA BIRAKILACAK

Ördeğin daha sonra doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

Mahalle sakinlerinden Nazife Şen, evlerinin karşısında bulunan ve kullanılmayan evin çatısında bir ördeğin olduğunu fark ettiklerini dile getirerek, "Sağ olsun ekipler gelerek gereken özveriyi gösterdiler ve ördeği bulunduğu yerden kurtardılar." dedi.