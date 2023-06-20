Kutsal topraklarda tatlı telaş: Hacı adaylarının Hira yolculuğu Hacı adayları, Peygamber Efendi’mize (SAV) ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'na akın ediyor. Hacı adaylarının Hira yolculuğu kameralara yansıdı.

İHA

Hacı adayları, Kurban Bayramı'na kısa süre kala kutsal topraklardaki ibadetlerine devam ediyor.

Peygamber Efendimiz (SAV) ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'nı ziyaret de bu sürecin bir parçası.

Hira'da yoğunluk

Alak suresinin ilk beş ayetinin nazil olduğu sarp ve dik dağın zirvesinde bulunan Hira Mağarası’nda Müslümanlar duygu dolu anlar yaşıyor.

Sadece bir kişinin girebileceği kadar dar olan mağarada iki rekat namaz kılabilmek için müminler saatlerce sırada bekliyor.

Duaların edildiği namazların kılındığı Hira Mağarası’nı hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarından gücü yetenler ziyaret ediyor.

Öğle saatlerinde çıkılması tavsiye edilmeyen Hira Dağı’na yaşlıların, kalp ve tansiyon hastalarının çıkması hayli zor oluyor.

"Buradaki duygular kelimelerle anlatılamaz"

Hacı adayları "Burası yeryüzüne İslam’ın yayılmaya başladığı ilk yer. İnşallah vatanımız daha da iyi olacak. Sıkıntılarımızın bitmesi ve depremzedeler için dua ettik. Peygamber efendimiz (SAV) ne zorluklar yaşamış, onu burada hissediyoruz. Yol çok meşakkatli. Hazreti Hatice validemiz ilerlemiş yaşına rağmen bu mağaraya yiyecek getirirmiş. Allah-ü Teala buraları bize görmeyi nasip etti. Bunu idrak edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Herkesin Mekke-i Mükerremeyi görmesi için Allah-ü Teala’dan niyazda bulunuyoruz. Buradaki duygular kelimelerle anlatılamaz" dedi.

Huzur içinde dillerinde zikirler ile aşağı iniyorlar

Hira'ya çıkan yoldaki gelişigüzel atılan çöpler ve bunların toplanmaması ise hacı adaylarını üzüyor.

Mağaranın yakınında bekleyen maymunlar ise hacı adaylarının verdiği muzlarla besleniyor.

Tecrübeli hacı adayları ise dağa çıkanları çantalarını maymunlara çaldırmamaları konusunda ikaz ediyor.

Bin bir güçlükle yaklaşık 643 metreye tırmanan hacı adayları yüzlerinde zirveye ulaşıp oradaki manevi havayı teneffüs etmenin huzuruyla, dillerinde zikirler ile aşağı iniyorlar.