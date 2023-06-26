Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi? Kurban bayramına sayılı günler kala müslümanlar kurbanlıklarla alakalı hususları araştırıyor. Kuyruğu kesik olan ya da kuyruğu hiç olmayan koyunların kurban olarak kesilip kesilemeyeceği merak konusu oldu. Peki kuyruğu kesik hayvanlar kurbanlık sayılabiliyor mu ? İşte Diyanetin cevabı...

İslam Dininde belirlenen şartlara uygun olan müslümanların kurban kesmesi vaciptir. Her şeyde olduğu gibi Kurban kesiminde de bazı kurallara riayet edilmesi gerekiyor. Kesilen hayvanın kurbanlık olarak sayılması için bazı önemli hususlar var. Bunlardan birisi hayvanın kuyruğunun olup olmaması. Peki Diyanet bu konuyu nasıl açıkladı? İşte detaylar...

Doğuştan Kuyruksuz olan hayvan Kurbanlık sayılabilir

Doğuştan kuyruksuz olan veya besili olması için küçük yaşta kuyrukları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir kaza ile değerini azaltacak şekilde kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kopan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir. (İbnü’l-Hümâm, Feth, IX, 529).

Kurban edilecek hayvanın ( keçi, koyun, dana, deve ) sağlıklı olması gerekir.

Kurban edilecek hayvanın organlarının tam ve besili olması gerekir.

Kötürüm derecede hasta ve zayıf hayvanlar kurban edilemezler.

Bir veya iki gözü kör olan hayvanlar da kurban edilemeyecek hayvanlar arasında yer alırlar.

Kurban edilecek hayvanın boynuzlarından birisi ya da her ikisi kökünden kırık olamaz.

Kurban edilecek hayvanın dilinin yarısından fazlası kesik olamaz.

Yine kurban edilecek hayvanın kuyruğunun yarısından fazlası kesik olamaz.

Kurban edilecek hayvanın kulaklarının yarısından fazlası kesik olamaz. Böyle bir hayvan kurban olarak kesilemez, caiz değildir.

Bazen memesinin yarısı kesik olan hayvanlar da kurban edilmek istenmektedir. Görüş birliği olan bir konu da budur. Böyle bir hayvan kurban edilemez.

Ebu Davud'un tafsilatlı şekilde açıkladığı üzere dişlerinin tamamı yahut büyük çoğunluğu dökülmüş olan hayvan da kurban edilemez, caiz değildir.

Uyuz olmuş hayvanların da kurban olarak kesilmeleri caiz değildir.

Bir de kurban olarak kesilmesi caiz olmayan hayvanlar topal olan hayvanlardır. Burada kriter; hayvanın kesim yapılacak yere kendi başına yürüyerek gidemiyorsa böyle bir hayvanın da kurban olarak kesilmesi caiz değildir.