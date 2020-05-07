Lezzeti hamurunda: Pazılı Açık Börek #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken iftar sofralarınızı lezzetli hale getirecek börek tarifimiz: Pazılı Açık Börek!

Arada kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmak istediğinizde, evdeki malzemelerle kısa sürede harikalar yaratabilirsiniz. Damak zevkinize göre hayal gücünüzle hazırlayacağınız iç harcınızın önüne geçemesek de çıtır hamurumuzla oldukça iddialıyız. Sahurda ya da iftarda istediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz bu böreğe sofranızda yer açın. Nefisyemek.com olarak mayasız neden olmasın diyor ve #evdekal demeyi ihmal etmiyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

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Pazılı Açık Börek Tarifi VİDEO

PİZZA GÖRÜNTÜSÜNE ALDANMAYIN: PAZILI AÇIK BÖREK

Görüntüsüyle pizzayı çağrıştırsa da kıtır lezzetli hamuruyla, gerçek bir börek yiyeceksiniz. Açık börek tarifini daha önce mutfaklarınızda denemiş miydiniz?

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 1 su bardağı su

- ¼ su bardağı zeytinyağı

- 3 yemek kaşığı sirke

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 500 gr un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 tatlı kaşığı pul biber

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1 tatlı kaşığı kekik

İç harcı için;

- 1 adet soğan

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 bağ pazı

- 7-8 dilim mozzarella

- 100 gr eski kaşar

YAPILIŞI

1. Geniş bir kaba su, zeytinyağı, yoğurt, sirke, tuz, pul biber, kekik ve naneyi alıp karıştırın.

2. Ardından unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın ve pürüzsüz ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurma işlemine devam edin.

3. Kıvam alan hamurun üzerine streç film geçirip 30 dakika kadar dinlendirin.

4. Hamur dinlenirken; zeytinyağını aldığınız tavada doğradığınız soğanları sotelemeye başlayın.

5. Kabaca doğradığınız pazı yapraklarını soğanlara ilave edip 2-3 dakika daha kavurup ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

6. Dinlenen hamuru dört parçaya ayırın ve un serpiştirip merdaneyle açmaya başlayın.

7. Yarım santim kalınlığına gelinceye kadar açın ve soğuyan iç harcı hamurun orta kısmına kenarlarda boşluk kalacak şekilde yayın.

8. Mozzarella dilimlerini pazılı harcın üzerine dizip eski kaşarı rendeleyin ve yan tarafları orta kısımlara doğru pile şeklinde katlayarak kapatın.

9. Hazırladığınız böreği yağlı kağıt üzerine alıp fırın tepsisine ya da fırın taşına yerleştirin.

10. Önceden ısıttığınız 175°c fırında yaklaşık 25 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

11. Nar gibi kızaran böreğinizi dilimleyerek sıcak olarak servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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