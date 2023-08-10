Madalyalı kan bağışçısı rekortmenin hedefi belli oldu Bir arkadaşının annesine kanını vererek bağış serüvenine başlayan gönüllü, bu alanda 6 kez dünya rekortmeni oldu. Gönüllünün hedefi 500’ncü kan bağışını gerçekleştirmek…

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İHA

Emin Şahin…

1984 yılından bu yana düzenli olarak kan veriyor.

Bu alanda 6 kez dünya rekortmeni olan Şahin, gönüllü bağışlarına devam ediyor.

470’nci bağışını yaptı

Şahin, 470’nci kan bağışını, Afyonkarahisar’da Türk Kızılayı tarafından kurulan kan bağışı çadırında gerçekleştirdi.

Kan bağışının insanı zinde tuttuğuna dikkat çeken Şahin, “60 yaşındayım, Türk Kızılayı’na 303’ncü kan bağışımı yapacağım. Hayatım boyunca bağışladığım kan miktarı 470 ünitedir. 6 defa dünya rekortmenliğim var ve yılda 28 ünite kan bağışladım. Kan bağışı 1984 yılında bir arkadaşımın annesine yaptığım bağış ile başladı. Ben bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Kanı yapan herhangi bir alet, araç, gereç ya da laboratuvar yoktur. Kanın tek üretim kaynağı insan vücududur. Kanın sürekli acil olduğu unutulmamalı.” dedi.

Hedef, 500 ünite

Hedefinin 500 ünite kan bağışı yapmak olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti: