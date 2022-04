Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın mezarı başına bırakılan mektup, baba Murat Pınar'ı ağlattı.

10 yaşındaki Mahra Melin Pınar, 5 Mart'ta Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı.

Hemen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan küçük Mahra, 23 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Mahra'nın ailesi ise hala acı dolu...

Ülkenin dört bir yanından taziye telefonları alan ve tanımadıkları insanların Mahra'nın mezarını ziyaret edip oyuncak bıraktıklarını söyleyen baba Murat Pınar, neredeyse her gün küçük kızının mezarının başında…

Sınıf arkadaşlarından hüzünlendiren mektup

Büyük acı yaşayan baba, son olarak Mahra’nın sınıf arkadaşının yazdığı mektupla gözyaşlarına boğuldu.

İHA’da yer alan haberde acılı baba Murat Pınar, “Kızımın kazayı geçirmesinden sonra Türkiye genelinde çok aile telefon açtı, çok kişi aradı. Şimdi de mezarlık ziyaretlerine geliyorlar. Türkiye'nin her bölgesinden Bursa'dan, İzmir'den, Antalya merkezden tanıdık olan olmayan herkes geliyor. Hepsiyle ilk defa tanışıyoruz, aile ve dost oluyoruz. Her yerde bir kapımız var artık, gidip konuşabileceğimiz dertleşebileceğimiz. Ayrıca mektuplar bırakıyorlar kızımın mezarının başına. Sınıf arkadaşının bir mektubu var.” dedi.

Mahra’nın sınıf arkadaşından duygulandıran mektup ViDEO

“Biliyorum ki şu an ağrıların geçti”

Sonrasında mektubu okuyan baba Pınar, “Mektubunda, 'Merhaba Mahra, Keşke yanımızda olsaydın. Seni çok özledik ama sen şu an çok güzel bir yerdesin Cennettesin. Biliyorum ki şu an ağrıların geçti. Artık acı çekmiyorsun ve çok mutlusun. Biz seni göremesek de sen bizi görüyorsun. Senin için her gün dua ediyorum. Seni her gün rüyamda görüyorum. Öğretmenimiz ve tüm arkadaşların herkes seni çok seviyor. Çok özledik seni. Ben seni her gün ziyaret etmeye devam edeceğim. Seni çok seviyorum. Sen bir meleksin' diye yazmış sınıf arkadaşı.” diye konuştu.

“Bazılarını görüyoruz, bazılarını göremiyoruz”

“Bunun gibi yazılar, çiçekler bırakıyorlar” diyen baba, şöyle devam etti:

“Kim olduğunu bilmiyorum bir arkadaşı ise ayıcık oyuncak ile gül bırakmış. Bu şekilde her gün yeni çiçeklerle yeni ziyaretçiler geldiğini fark edebiliyoruz. Bazılarını görüyoruz, bazılarını göremiyoruz.”

“Kızımın pankartını açtılar”

Hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Genç Fenerbahçeliler tribünün küçük Mahra lehine açmış oldukları pankart için de teşekkür eden baba Pınar, “Kızımın pankartını açtılar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Sloganlar atmışlar, maç önce kortej halinde stada doğru yürüyüş yaparken tezahüratlar yapmışlar. Mahra Melin Pınar'ın sesini herkese duyurdukları için hepsine çok teşekkür ederim.” diye konuştu.