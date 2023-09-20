Malatya'da kayıtlara ölü olarak geçen depremzede kadının garip hikayesi Depremden sonra resmi kayıtlara ölü olarak kaydedilen 52 yaşındaki Naime Göğebakan, hayatta olduğunu ispatlamak için savcılığa başvurdu.

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AA

Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı Göğebakan Mahallesi'nde eşine az rastlanır bir hikaye hayat buldu.

Eşi Erdal ile ikamet eden 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Naime Göğebakan, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra resmi kayıtlarda ölü olarak geçirildi.

Göğebakan, ölü göründüğü için doktora giderek, sağlık hizmetlerinden de faydalanamıyor.

Göğebakan'ın resmiyette ölü görünmesinden dolayı, eşi ve 3 çocuğunun banka hesaplarına ise 25'er bin lira para yatırıldı.

Göğebakan, muhabirine ölü göründüğü için evden dışarı çıkamadığını söyledi.

"Beni depremde ölü olarak göstermişler"

Bir polis memurunun telefonla oğlunu arayarak, 'annen öldü' dediğini hatırlatan Göğebakan, "Beni depremde ölü olarak göstermişler. Biz köydeyken polisler oğlumu arayarak, 'annen öldü diyorlar', oğlumda 'annem yaşıyor, ahırda inek sağıyor' diyor.

Kent merkezinde evimiz var, depremde yıkılmadı. Sonrasında biz nüfusa gittik, savcılığa gittik, nüfus da düzelttik dediler, bankaya da hastaneye de bildirmemişler. Hastaneye, doktora gidemiyorum, ilaçlarımı almıyorum.

İlaçlarımı paramla alıyorum. Nüfusa gittiğimizde düzenledik demişlerdi, havaalanına oğlumun yanına gidince kimliğime jandarma el koydular, askeriyeye giremedim 10 Eylül'de oldu. Oğlum uzman çavuş durumu izah etti, depremden dolayı ölü görünüyor deyince bir şey demediler. " ifadelerini kaydetti.

"Nikahtan bile düşmüşüm"

Ölü göründüğü için evden çıkamadığını anlatan Göğebakan, "Şu durumda bir yere gidemiyorum, otobüsleri binemiyorum, hasta olsam nasıl olacak ben anlamıyorum, bunu çözsünler.

11 Eylül'de savcılığa giderek, suç duyurusunda bulunduk, onlar gerekeni yapacak, ölen kimse onu bulsunlar, benim kimliğimi düzenlesinler. Nikahtan bile düşmüşüm, adam bana bakmazsa ne diyeceğim. Kısa zamanda hatanın düzeltilmesini istiyorum. Karaciğer yağlanması var, o ilaçları alamıyorum." diye konuştu.

Ölü göründüğü için resmi nikahının da düştüğünü, hayatta olduğunu tekrar ispatladıktan sonra telli duvaklı düğün yapacağını belirten Göğebakan, "Düğün yapacağım, bir gelinlik giyeyim, fakirlikte giyinmedim, şimdi giyeyim. Beni istediğinde Mersin'de yaşıyordu, Mersin'in havasına varmıştım, yoksa bu dağın başına gelir miydim, gelinlerim gelmiyor dağ başı diye." ifadelerini kullandı.

Erdal Göğebakan ise depremden 10 gün sonra gelen telefonla eşi Naime'nin vefat ettiğinin kendilerine söylendiğini, aradan birkaç gün geçtikten sonra başka bir polis memurunun aradığını anlattı.

"Hanım bankaya para çekmeye gidiyor, bankamatik kartı yutuyor"

Sonrasında jandarmanın kendilerini aradığını bildiren Erdal Göğebakan, şöyle devam etti:

"Jandarma bunu çözün ilerleyen zamanlarda sıkıntı olur, savcılığa gidin dilekçe verin dediler. Ben de savcılığa giderek dilekçe verdim. Savcılıktan aldığım belgeyi Kuluncak Nüfus Müdürlüğüne verdim, 20 gün sonra nüfusa gittiğimde düzeltildi dediler, biz de tamam dedik.

Hanım bankaya para çekmeye gidiyor, bankamatik kartı yutuyor. Bankaya kartını almaya gidiyor, orada 'siz ölüsünüz, bu nedenle bankamatik kartı aldı' diyorlar. Sonrasında Kuluncak Nüfus Müdürlüğüne gittim, onlar Yeşilyurt'taki nüfusa gönderdi, onlar da 'bu adli vakıa bizim yapacağımız bir şey yok' dedi.

Sonrasında yeniden kaymakamlığa gittim, bana şikayet et dediler. Savcılığa gittim, suç duyurusunda bulundum, bu işten kim sorumluysa cezasını alsın. Hekimhan İlçe Savcılığına başvurdum, onlarda araştırılması için Malatya'ya göndereceğiz dedi. Sonuç alamayınca suç duyurusunda bulundum, eşim ölü, eşimin mağduriyetini giderilmesini istiyorum."

"Çocuklarımın ve benim hesabıma 25'şer bin lira yatmış"

Devletin depremde hayatın kaybedenlerin yakınlarına ödediği 100 bin liranın da hesaplarına yattığının aktaran Göğebakan, "Çocuklarımın ve benim hesabıma 25'şer bin lira yatmış. Bunun içinde kaymakamlığa gittim eşim ölmedi, ben bu parayı alamam nereye yatırmam gerekiyor diye sordum. Kaymakamlık Malatya'da AFAD'a git orada sana verilen hesap numarasına yatırırsın dediler, AFAD'a gideceğim. Benim eşim mağdur, bu durumun düzeltilmesini istiyorum." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)