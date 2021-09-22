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    Malezya'da yavru köpek, maymun tarafından rehin alındı

    Taman Lestari Putra kentinde bir maymunun rehin aldığı yavru köpek, uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 05:40
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 05:58
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    Malezya'da yavru köpek, maymun tarafından rehin alındı

    Malezya'nın Taman Lestari Putra kentinde yaşanan ilginç olayda, primat bir maymun tarafından 3 gün boyunca rehin alınan yavru köpeğin görüntüleri sonrası çevre sakinleri harekete geçti.

    AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYKEN KURTARILDI

    Açlıktan ölmek üzereyken çevre sakinlerinin bulduğu minik köpek yorgun ve bitkin halde bulundu. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Malezya'da yavru köpek, maymun tarafından rehin alındı-Video

    Malezya da yavru köpek, maymun tarafından rehin alındı #1

    Malezya da yavru köpek, maymun tarafından rehin alındı #2

    Malezya da yavru köpek, maymun tarafından rehin alındı #3

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