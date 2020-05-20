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    Mamuşa'ya beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı

    Kosova'da Türklerin çoğunlukta yaşadığı Mamuşa kasabasında avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı. Beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi.
    • DHA
    • 20.05.2020 - 11:39
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    Mamuşa'ya beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı

    Kosava'da dün gece ender görülen kuvvetli meteorolojik olaylar yaşandı.

    Türklerin yoğun yaşadığı Mamuşa kasabasında havanın ani sıcaklık değişimine uğramasıyla birlikte sert dolu yağışı görüldü.

    BEYZBOL TOPU BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI

    Beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı kentte zarara neden oldu.

    Mamuşa'ya beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı ViDEO

    YARIM SAAT SÜRDÜ, ARAÇLARIN CAMLARI KIRILDI

    Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, akşam saatlerinde başlayan fırtınanın ardından avuç içi büyüklüğünde dolu yağdığını söyledi. 5 bin nüfusluk Mamuşa'nın tarımcılıkla uğraştığını ve seraların delik deşik olduğunu söyleyen Krasniç, çok sayıda aracın da camlarının kırıldığını söyledi.

    Krasniç dolu yağışının yaklaşık yarım saat sürdüğünü söyledi.

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