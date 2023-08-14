Manchester City'nin sahibi El Nahyan'ın yatı Marmaris'e demir attı İş adamı Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait süper lüks yat 'Blue', Bodrum’dan sonra Marmaris gümrüklü limanına demirledi.

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İHA

Türkiye'nin güney sahilleri dünyanın en zengin insanlarının yatlarını ağırlamaya devam ediyor.

Dünyanın en zengin iş adamlarından Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait süper lüks yat 'Blue', Bodrum’dan sonra Marmaris gümrüklü limanına demirledi.

Bodrum’dan çıkarak akşam saatlerinde Marmaris Cruise Port limanına demir atan süper lüks dev yat, Marmaris yat limanından görülebiliyor.

101 personel hizmet veriyor

160 metrelik, Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait yatta 24 kabinin bulunduğu ve 101 personelin görev yaptığı öğrenildi.

Abramoviç'in yatı da Marmaris'te

Rus milyarder Roman Abramoviç’in yatı ‘Eclipse’in de Marmaris’te başka bir limanda bağlı olması ile milyarderlerin Türk denizlerini tercih ediyor olmaları Marmarislileri ve esnafı mutlu etti.

Marmarisli Kemal Şahin, milyarderlerin yatlarının Marmaris koylarında ve limanlarında olmasıyla ilgili, "Marmaris ve Marmaris halkı için iyi bir şey, biz ufak esnafa faydası olur mu bilinmez. Sonuçta ülkemize faydası var. O yüzden de buraya gelmelerinden çok memnunuz. Tabii ki milyonerlerin burayı tercih ediyor olması çok güzel. On numara beş yıldız reklam." şeklinde konuştu.

"Gelip yiyorlar, içiyorlar, bizler de kazanıyoruz"

Yat limanı esnafından Mehmet Yılmaz ise, "Gelenin zararı olmaz, gelenler benzin alıyor, su alıyor, ekmek alıyorlar. Tabii ki faydaları çok." dedi.

Ayşegül Gazel ise, "Bizim için çok iyi yatların buraya gelmeleri. Gelip yiyorlar, içiyorlar, bizler de kazanıyoruz elbette." diye konuştu.

Süper lüks dev yat Blue'nun, Marmaris'te 4 gün daha kaldıktan sonra ayrılacağı ve sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın gelip gelmeyeceğinin bilinmediği öğrenildi.