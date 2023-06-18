Mardin Midyat’ta 500 yıllık çarşı restore edildi Mardin'de restorasyonu tamamlanan tarihi çarşının ardından turizm rotalarına bir yenisi daha eklenmiş olacak.

DHA

Tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan "dinler ve diller şehri" olarak anılan kentin Mardin'in Midyat ilçesi turistlerin de tercih ettiği bir gezi rotası.

Burada yüzyıllardır Müslüman, Hristiyan ve Ezidi inançlarına mensup insanlar beraber yaşıyor.

İlçeyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

"Cephe İyileştirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında Akçakaya, Işıklar ve Ortaçarşı mahallelerinde sokak aksında bulunan cephelerde geleneksel dokuya aykırı duvar, sıva, derz, doğramalar sökülüp, yerine kent dokusuna ve restorasyon projesine uygun duvar, derz ve doğramalar yapılıyor.

Çalışmaların ilk etabında, Işıklar Mahallesi'ndeki 500 yıllık çarşıda iş yerlerinin estetik görünümlü dış kapıları monte edildi.

15 bin metrekare cephe iyileştirmesi yapıldı

Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldüğü şekilde yürütülen çalışmalarda, 15 bin metrekare cephe iyileştirmesi ve 5 kilometrelik alanda sokak sağlıklaştırması yapıldı.

"Amacımız hem eski yapıları korumak ve turistleri memnun etmek"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Mahmut Demirtaş, çalışmalarla hem yapıların korunmasını hem de gelen turistlerin memnun ayrılmasını sağlamanın amaçlandığını belirterek, şu bilgileri aktardı:

Midyat, bizim çok önemli turizm merkezlerimizden bir tanesi. Çok ciddi hem yurt içinden hem de yurt dışından çok turistler geliyor. Üç mahallede çok ciddi sokak sağlıklaştırması ve cephe iyileştirmesi yaptık. Yaklaşık 15 bin metrekare cephe iyileştirmesi yaptık ve yaklaşık 5 kilometre civarında da, burada sokak sağlıklaştırması yaptık. Hakikaten, çevrenin çok güzel bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Bizim tek amacımız hem eski yapıları korumak hem de gelen turistleri güzel ve memnun bir şekilde ilçemizden ayrılmasını sağlamak.