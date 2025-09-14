Mardin'de aşiret düğünü: 200'lük banknotlardan kıyafet yaptılar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen bir aşiret düğününün takı töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Tören sırasında davetlilerden biri, damada 200 TL'lik banknotlarla oluşturulmuş bir yelek giydirdi.

PARADAN YELEK GİYDİRDİLER

Düğün salonunda çekilen bu renkli davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Videoda, bir valizin açılmasıyla birlikte içinden çıkan 200 TL'lik banknotlarla kaplı kumaşlar dikkat çekti.

Bu kumaşlar, damadın üzerine giydirilerek bir yelek oluşturuldu.

GELİN VE DAMAT, PARAYA 'BOĞULDU'

Paralardan oluşmuş kumaşlar, gelin ve damadı tamamen kaplayarak adeta 'paraya boğdu'.

Gelin ve damadın yanı sıra, törene katılan diğer davetliler de bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Kaydedilen düğün görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılarak yorum yağmuruna tutuldu.

Çok sayıda yorum ve beğeni alan görüntüler, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.