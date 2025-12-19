Milli piyango hesabı: Size çıkma ihtimali yüzde kaç

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı yaklaşırken Milli Piyango heyecanı da artıyor.

Bu yılki büyük ikramiye tam 800 milyon TL...

Toplamda 4 milyar 644 milyon 700 bin liranın dağıtılacağı yılbaşı özel çekilişine vatandaşların ilgisi yoğun.

Her yıl milyonlarca kişinin bilet aldığı çekilişte, özellikle “Büyük ikramiye çıkma ihtimali nedir?” sorusu gündeme geliyor.

Arama motorlarında bu konuya yönelik sorgular son günlerde dikkat çekici şekilde yükseldi.

Peki Milli Piyango’da ikramiye kazanma ihtimali ne kadar? Gelin, hesaplayalım...

PİYANGO ÇIKMA İHTİMALİ HESAPLAMA:

Yılbaşı Milli Piyango’da büyük ikramiye, çekilişte belirlenen tek bir numaraya çıkar. Bu çekilişte kullanılan numaralar genellikle 7 hanelidir ve 0000000 ile 9999999 arasında gider.

Bu aralıkta kaç farklı numara var:

İlk sayı: 0

Son sayı: 9.999.999

Toplam farklı numara: 10.000.000 (yani 10 milyon)

Büyük ikramiye bu 10 milyon numaradan sadece 1 tanesine çıktığı için:

1 tam biletin büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı

Olasılık = Kazanan numara sayısı / Tüm olası numara sayısı

Olasılık = 1 / 10.000.000

Bu da “10 milyonda 1” demektir.

BİLET SAYISINA GÖRE ŞANSIN:

Kaç farklı numara alırsan, şansın o kadar artar.

1 bilet: 1 / 10.000.000

2 farklı numara: 2 / 10.000.000 (yani 5 milyonda 1)

10 farklı numara: 10 / 10.000.000 (yani 1 milyonda 1)

100 farklı numara: 100 / 10.000.000 (yani 100 binde 1)