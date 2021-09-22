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    Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 15 göçmen, kurtarıldı.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 20:35
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    Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

    15 GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

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