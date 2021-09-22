- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 15 göçmen, kurtarıldı.
- İHA
- 22.09.2021 - 20:35
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
15 GÖÇMEN KURTARILDI
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.