MasterChef mutfağından: Lezzetiyle büyüleyen puf böreği tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan puf böreği tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki puf böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte puf böreği tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, birbirlerinden lezzetli börek tarifleri için mücadele ediyor. Puf böreği tarifi de bunlardan birisi olarak öne çıktı.

Ekran başında yarışmayı takip edenler, puf böreği tarifini merak ediyor. Bu nefis lezzeti misafirlerine sunmak isteyenler, ''Puf böreği nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan puf böreği, sabah kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam ara sıcaklarda sofranıza eşlik edecek harika bir börek alternatifi!

Peki, puf böreği nasıl yapılır? Puf böreği tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 22 Eylül MasterChef 2021 puf böreği tarifi ve malzemeleri...

PUF BÖREĞİ MALZEMELERİ

1,5 su bardağı un

1 adet yumurta

½ su bardağı su

½ çay kaşığı kabartma tozu

½ çay kaşığı tuz

İçi için:

200 gram yağsız beyaz peynir (ya da lor peyniri)

¼ demet maydanoz

Kızartmak için:

2 su bardağı ayçiçek yağı

PUF BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Unu geniş bir karıştırma kabına alın ve orta kısmını parmak uçlarınızla açıp yumurtayı kırın.

Unun kenar kısımlarına elenmiş kabartma tozu ve tuzu ekleyin.

Azar azar su ekleyip tüm malzemeyi toparlanana kadar yoğurun.

Hamurunuz çok sert ya da çok yumuşak olmamalı. Gerekirse azar azar un ilave edip hamuru 8-10 dakika kadar yoğurun.

Kıvam alan hamurun üzerine nemli bir mutfak bezi kapatıp oda sıcaklığında 45-50 dakika kadar dinlendirin.

İç malzemesi için yağsız beyaz peyniri rendenin ince kısmıyla rendeleyin.

Maydanoz yapraklarını ince ince kıyıp rendelenmiş peynirle karıştırın.

Dinlenmiş hamuru ufak bezelere bölüp mutfak tezgahı üzerinde yuvarlayın.

Hafifçe unlanmış tezgah üzerinde oklava ya da merdane yardımıyla olabildiğince ince açın.

Hamur ruleti ya da kalıp yardımıyla açtığınız hamurları üçgen şeklinde kesin.

Tüm hamur bezeleri bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

Üçgen hamur parçalarının yarısını bir kenara ayırın ve kalan üçgenlerin orta kısmına hazırladığınız iç malzemeden yerleştirin.

Üzerlerine birer adet üçgen hamur parçası kapatıp kenar kısımlarının üzerinden hamur ruleti ya da çatal yardımıyla geçin.

Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın ve muska şekli verdiğiniz puf böreklerini kızgın yağda renk alana kadar kızartın.

Kevgir yardımıyla kağıt havlu üzerine çıkartıp fazla yağını aldığınız börekleri ılık olarak servis edin. Afiyet olsun...

Püf noktası: