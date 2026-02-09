Meriç Nehri'nin taşmasıyla bazı vatandaşlar tarlasında canlı sazan balığı yakaladı Edirne'de Meriç Nehri'nin taşmasının ardından bir vatandaşın tarlasında ortaya çıkan yaklaşık 7 kilogramlık sazan balığı, taşkının bıraktığı ilginç görüntülerden biri oldu.