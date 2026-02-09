Meriç Nehri'nin taşmasıyla bazı vatandaşlar tarlasında canlı sazan balığı yakaladı

- Meriç Nehri'nin taşması sonucu Edirne'de, bir vatandaşın tarlasında 7 kilogramlık sazan balığı yakalandı.
- Nehir sularının çekilmesiyle diğer mülk sahipleri de tarlalarında kilolarca balık yakaladı.
- Vatandaş Ahmet Doğan, havyarlı sazanı yeniden nehre bırakacağını belirtti.
Edirne'de Meriç Nehri'nin taşmasının ardından ilginç bir olay yaşandı.
Taşkın sularının çekilmesiyle birlikte bir vatandaşın tarlasında yaklaşık 7 kilogram ağırlığında sazan balığı ortaya çıkarken görüntüler bölgede dikkat çekti.
TARLA VE BAHÇELERDE BALIK YAKALADILAR
Öte yandan, nehir kenarındaki diğer mülk sahiplerinin de benzer şekilde tarlasında ve bahçelerinde kilolarca ağırlığında balık yakaladığı öğrenildi.
"NEHRE TEKRAR BIRAKACAĞIM"
Tarlasında balığı gören Ahmet Doğan, sazanın havyarlı olduğunu fark ettiğini belirterek balığı yeniden Meriç Nehri'nin derinliklerine bırakacağını söyledi.