Mersin Göksu Deltası, göçmen kuşlarla doldu

Mersin Göksu Deltası; tarım arazileri, göller, sazlıklar, tuzlu bataklıklar, kumullar ve yerleşim yerlerinden oluşan 14 bin 800 hektarlık karasal alan ile Akgöl ve Paradeniz Lagünü’nün de bulunduğu 5 bin 500 hektarlık sulak alandan oluşuyor.

334 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Delta, çok sayıda mevsimsel göl, drenaj kanalı ve çeltik tarlasını da bünyesinde barındırıyor.

Toplam 334 kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede bu yıl deltaya ilk gelen türler arasında sakar meke, büyük flamingo, yağmur kuşu, orman kartalı ve çeşitli iri gözlü türler yer aldı.

GÖÇMEN KUŞLARIN UĞRAK YERİ

Göç mevsimiyle birlikte delta, göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi.

Kışlama ve kuluçka alanı olarak önemli bir yere sahip olan Göksu Deltası, göç mevsimiyle birlikte konaklamaya gelen göçmen kuşlarının çeşitliliği ise izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

Kuş gözlemcileri Göksu Deltası’nın Çukurova Bölgesi’nin uluslararası öneme sahip en önemli kuş alanlarından biri olduğuna dikkat çekti.