Pantone 2026 rengi: "Cloud Dancer" tonuyla dikkat çekti...

Pantone Renk Enstitüsü, herkesin merakla beklediği 2026 yılı rengini açıkladı.

Modadan tekstile birçok sektöre yön veren Pantone yeni rengi merak konusu oldu.

Pantone, gürültülü bir dünyada sakinlik ve huzurun fısıltısı olarak dikkat çeken, havadar dokunuşuyla dinginlik sunan "Cloud Dancer"ı, "Yılın Rengi" seçti.

Cloud Dancer, sessiz düşünmenin değerini yeniden keşfeden bir toplumda yatıştırıcı bir etkiyi sembolize ediyor.

Binlerce kişi "Cloud Dancer rengi nedir, nasıl bir renk?" sorularını internette araştırmaya başladı.

Peki Cloud Dancer hangi renk? İşte ayrıntılar...

Huzurla doldurulmuş dalgalı beyaz, gerçek rahatlama ve odaklanmaya davet ederek zihnin dolaşmasına ve yaratıcılığın nefes almasını sağlar.