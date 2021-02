Mersin'de 13 yaşında evlenen kadın: Evlatlarımı istiyorum

Mersin’de 13 yaşındayken kaçarak evlenen, 14 yaşında anne olan, eşinden boşandıktan sonra da hiçbir geliri olmadığı için iki çocuğu devlet korumasına alınan Zennure Çelik, yardım istiyor.

Hakkari’de henüz 13 yaşındayken ailesi, gönlünü kaptırdığı genç ile evlenmesine karşı çıkınca sevdiği adamla birlikte kaçarak Mersin’e yerleşen Zennure Çelik, kamyon şoförü kocası M.K. ile yuva kurdu.

14 YAŞINDA ANNE OLDU

14 yaşında henüz çocuk yaşta iken ilk çocuğunu kucağına alan Çelik, ondan 3 yıl sonra ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi’nde, kocası ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Zennure Çelik’in bu mutluluğu uzun sürmedi.

EŞİNDEN BOŞANDI

Şiddetli geçimsizlik sonucu eşinden ayrılan genç kadın, uzun uğraşlar sonucu velayetini aldığı çocuklarıyla birlikte ortada kaldı.

2 ÇOCUĞU DEVLET KORUMASINA ALINDI

Hiçbir geliri olmadığı için 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu, Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirilerek devlet korumasına alındı. Bu süreçte hurda toplayarak yaşamını idame ettirmeye çalışan, parklarda yatıp kalkan genç kadın, belirli aralıklarla da çocuklarını görmeye devam etti.

Çocuklarından koparılan annenin feryadı VİDEO

BELEDİYE SEYYAR TEZGAH TAHSİS ETTİ

İki yıldır zor günler geçiren Çelik, Mersin Büyükşehir Belediyesinin projesi kapsamında 4 ay önce seyyar satıcılığa başladı. Kendisine tahsis edilen seyyar araç ile Atatürk Parkı'nda çay ve simit satarak geçimini sağlayan Zennure Çelik’in, devletin desteği ile geçici olarak barınma ihtiyacı da karşılandı. Çelik’in şimdi en büyük isteği çocuklarına kavuşabilmek.

"EVLATLIK VERİLMELERİNİ İSTEMİYORUM"

İki yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra hiçbir geliri ve işi olmadığı için 2 çocuğunun devlet korumasına alındığını söyleyen 25 yaşındaki Zennure Çelik, "İki yıldır evlat acısı çekiyorum. Ben çocuklarımı almak istiyorum ama gelirim olmadığı için alamıyorum. Belediye bana 4 ay önce bu seyyar arabayı verdi. İşim oldu, inşallah evimin de olmasını istiyorum. Çocuklarımı çok seviyorum. Eğer çocuklarımı alamazsam, onların evlatlık verileceğini söylüyorlar. Ben çocuklarımın evlatlık verilmesini istemiyorum." dedi.

"DEVLET SAHİP ÇIKTI"

"Ben çocuklarımı çok seviyorum." diyerek gözyaşı döken genç kadın, "İki yıldır Atatürk Parkı'nda hurda topluyorum, çay satıyorum, çocuklarımı alamıyorum. Gidecek yerim yok, kalacak yerim de yok. Bir aydır devlet beni bir otele yerleştirdi, sahip çıktı. Ama ben çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımın evlatlık verilmesini istemiyorum." şeklinde konuştu.

"BANA YARDIMCI OLUN"

Çocuklarıyla her görüştüğünde, ’Anne bizi ne zaman alacaksın’ diye sorduklarını kaydeden Çelik, "Ben artık onlara yalan söylemek istemiyorum, ne olur bana yardımcı olun. Bir ev kurabilirsem çocuklarımı alabileceğim. Şu an bir iş sahibi oldum. Allah belediyeden razı olsun, bir iş yerimiz oldu. Ancak bir ev tutamıyorum, gücüm yetmiyor. Ama tabii bu iş, hurda toplamaktan daha iyi. Bana bir ev tutsalar, çalışıp kiramı öder, çocuklarıma da bakabilirim. Şu an tek istediğim çocuklarıma kavuşmak." diyerek hayırseverlerden de destek istedi.

"KAÇARAK EVLENDİĞİM İÇİN AİLEME DÖNEMİYORUM"

13 yaşında kaçarak evlendiği için ailesinin yanına dönemediğini de söyleyen Çelik, şöyle devam etti: "Ben kaçtığım için babam benim yüzümden ölmesin, millet babamla dalga geçmesin diye yanlarına gitmek istemiyorum. Hakkari’de yaşıyorlar. Hakkım yok babam benim yüzümden ölsün. Ben çocuklarıma hem babalık hem de analık yapabilirim. Allah’tan başka kimseye ihtiyacım yok."