Mersin'de, epilepsi hastası oğlu için yardım bekliyor

Çok sık nöbet geçiren 10 yaşındaki oğlunun ilaç ve tedavi masraflarını karşılamakta zorlandığını söyleyen işsiz anne, hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Alev İnci, geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanınca 3 çocuğunun velayetini üstüne aldı.

Çocuklarına tek başına baktığı için çalışamayan genç kadın, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile kaymakamlıktan aldığı toplam 1300 TL yardım parasıyla kiralık evlerinde yaşam mücadelesi vermeye başladı.

"OĞLUM EPİLEPSİ HASTASI, YARDIM BEKLİYORUM"

Çocuklarından epilepsi hastası olan oğlunu tedavi ettiremediğini belirten Alev İnci, "Oğlum Arda Boran, doğduğu günden bu yana epilepsi hastası. Son zamanlarda nöbetleri sıklaşmaya başladı. Devlet büyüklerimizin ve hayırseverlerin desteğini bekliyorum." diye çağrıda bulundu.

"YAŞITLARIM GİBİ KOŞMAK İSTİYORUM"

İlçedeki bir okulda 6'ncı sınıfta eğitim gören Arda Boran ise bir an önce iyileşip sağlığına kavuşmak istediğini vurgulayarak, "Ben de yaşıtlarım gibi koşmak, oynamak istiyorum." dedi.