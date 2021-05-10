Euro
10.0459
0.19%
Dolar
8.2564
0.27%
Altın
488.8
0.83%
Borsa
1.458
1.14%
Bitcoin
480.097
-0.64%
EXEN Coin
34.68
1.70%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Mersin'de eşi tarafından zorla kaçırılan kadın kurtarıldı

    Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde kocası tarafından kaçırılan kadın ile çocuklarını jandarma kurtardı.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de eşi tarafından zorla kaçırılan kadın kurtarıldı

    Mersin’in Çamlıyayla ilçesine bağlı Belçınar Mahallesi'nde S.T. isimli kadının, eşi A.T. tarafından kaçırıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

    Çamalan Jandarma Karakol Komutanlığı devriye ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonrası eşini zorla kaçıran A.T., Adana’ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

    Aracıyla birlikte eşini kaçırmaya çalışan zanlının 3 çocuğunun da yakalanan araç içinde olduğu tespit edildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    S.T. ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken koca A.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

    Mersin de eşi tarafından zorla kaçırılan kadın kurtarıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir