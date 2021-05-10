Mersin'de eşi tarafından zorla kaçırılan kadın kurtarıldı

Mersin'de eşi tarafından zorla kaçırılan kadın kurtarıldı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde kocası tarafından kaçırılan kadın ile çocuklarını jandarma kurtardı.

Mersin’in Çamlıyayla ilçesine bağlı Belçınar Mahallesi'nde S.T. isimli kadının, eşi A.T. tarafından kaçırıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Çamalan Jandarma Karakol Komutanlığı devriye ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonrası eşini zorla kaçıran A.T., Adana’ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Aracıyla birlikte eşini kaçırmaya çalışan zanlının 3 çocuğunun da yakalanan araç içinde olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

S.T. ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken koca A.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.