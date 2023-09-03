Mersin'de okulların açılmasına günler kala tatilci yoğunluğu Okulların açılmasına bir hafta kala gözde tatil merkezlerinden Mersin'de Akdeniz'in incisi Kızkalesi'ne gelen aileler, denizin keyfini çıkardı.

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İHA

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Mersin'de sahiller, yazdan kalma günlerine devam ediyor.

Eylül ayının gelmesine rağmen sahilleri dolduran aileler, denizin ve sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Sahilde çocuklar oynayıp denize girerken bazı yetişkinler ise çeşitli spor aktivitelerine katılarak günlerini geçirmeye başladı.

Okul öncesi son tatil

Okullarına açılmasına günler kala ailesiyle Ankara'dan gelen lise öğrencisi Alper Erdoğan, Mersin'in çok güzel olduğunu belirterek keyifli bir tatil geçirdiklerini söyledi.

Deprem bölgesi Adıyaman'dan geldiklerini belirten Murat Çürük , 6 yaşındaki kızının tatil dönüşü birinci sınıfa başlayacağını ifade etti.