Mersin'de spor yaparak 6 ayda 57 kilo zayıfladı Mersin'de kilolu haliyle dalga geçenler nedeniyle hayatı kararan Mustafa Bekar, 6 aylık çalışmayla 143 kilodan 86 kiloya düştü.

İHA

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Mustafa Bekar, çocukluğundan beri kabusu olan kilolarından azmiyle kurtulmayı başardı.

Özellikle ilkokul ve ortaokul dönemlerinde aşırı kilolu olan Bekar, 2017 yılında Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'ni kazandı.

Dalga geçtikleri için okulu bıraktı

Okulun ilk 3 ayında yine kilo problemleri yüzünden arkadaşları tarafından sürekli dalga geçilen ve aralarına alınmayan Bekar, daha fazla dayanamayarak eğitimini yarıda bıraktı.

Ardından odasına kapanan, sadece bilgisayar oyunları oynayan ailesi dahil kimseyle görüşmek istemeyen Bekar, bir süre sonra psikolojik sıkıntılar da yaşamaya başladı.

Babasının psikiyatriye götürdüğü Bekar, antridepresan kullanmaya başladı. Ancak bir türlü düzelmeyen Bekar, yine babasının tavsiyesi üzerine bir beslenme kulübüne giderek, kilolarından kurtulmak istedi.

143 kilodan 86'ya düştü

Burada beslenme düzenini değiştiren ve hayatına egzersiz katan Bekar, 6 ayda 143 kilodan 86 kiloya düştü.

Tekrar yaşama sevincini elde eden Bekar, şimdi ise yarım kalan eğitim hayatına devam ediyor ve kendisi gibi kilo problemi yaşayan insanlara yardımcı oluyor.

"Ağlayarak sınıftan çıktım"

Kilo verme sürecini anlatan Mustafa Bekar, şunları söyledi:

İlkokul ve ortaokul çağlarında hep kilo problemleri yaşayan bir öğrenciydim. 2017 senesinde Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'ni kazandım. Lise hayatımın ilk 3 ayında sınıftaki arkadaşları tarafından sürekli dışlanan, ortamlarına dahil edilmeyen, asosyal bir çocuktum. Böylelikle okulu bırakma kararı aldım. Ben 1.89 boyundaydım ve 143 kiloydum. Çok fazlaydı benim için. Bu benim özgüvenimi tamamen yerle bir ediyordu. Sınıftaki arkadaşlarım sürekli benimle dalga geçiyordu ve beni ortamlarına dahil etmiyorlardı, küçük düşürülüyordum. Çok dalga geçtikleri bir gün ağlayarak sınıftan çıktım ve okulu bırakacağım dedim ve bıraktım.

"Artık kendimi seviyorum"

Kilosu yüzünden arkadaşının olmadığını belirten Bekar, şu ifadeleri kullandı: