Mersin'in Şalvarlı Kadınlar Korosu adeta sahnede esti Mut ilçesinde 1’si düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı festivalinde konser veren Şalvarlı Kadınlar Korosu, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

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İHA

Mersin'de 1’si düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı festivali, ilginç anlara sahne oldu.

Festivale katılanlar, konser veren amatör koro karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

ŞALVARLI KADINLAR KOROSU

Çukurbağ köyü sakinleri arasından 40-70 yaş arası şalvarlı kadınlardan oluşan sempatik koro, izleyiciden tam not aldı.

Koronun orkestrası ise köyün erkeklerinden oluştu. İlgi gören korunun çevrede düzenlenecek başka festivallerde de sahne alması bekleniyor.

"KADINLARIMIZIN SOSYAL HAYATTA AKTİF OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTEDİK"

Koroyu 3 yıl önce kurduklarını belirten koro şefi Emel Çelik, “Şu an ki koronun şefiyim, 3 yıl önce köyümüz sakinlerinden emekli öğretmen Sebile Güney tarafından kuruldu.

Eğlence amaçlı kuruldu. Daha sonra kadınlarımızın sosyal hayatta da aktif olduğunu göstermek için bu çalışmaları devam etmeye karar aldık ve arkadaşlarla böyle devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)