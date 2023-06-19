Mersinli rekortmen bu kez de 'Başparmakla şınav çekme rekoru' ile Guinness'e girdi 2018'de 252 kez tek ayak üzerinde ip atlayarak rekora imza 3 torun sahibi 56 yaşındaki adam, bu kez 'Başparmakla şınav çekme' yarışmasında rekor kırdı. Rekortmen adam, ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

DHA

3 torun sahibi Mersinli Ali Polat, yeni bir rekora imza attı…

Tarsus’ta yaşayan 56 yaşındaki işçi emeklisi Ali Polat, küçük yaşlardan beri Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmak için çabaladı.

Henüz 8 yaşındayken, boksör ağabeyinin atladığı iple çalışmalarına başlayan Polat, 51 yaşına geldiğinde başvurduğu Guinness Rekorlar Kitabı'na, 252 kez tek ayak üzerinde ip atlayarak girmeye hak kazandı.

İkinci kez kitaba adını yazdırdı

Kitaba adını yazdırma tutkusu süren Polat, ikinci kez rekor kırmak için çalışma yürüttü.

Polat, 2022’nin mart ayında 'Başparmakla şınav çekme' yarışmasına girdi.

Bu yarışmadan da başarıyla çıkan ve 1 dakikada 76 şınav çekip Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan Polat, ikinci kez kitaba adını yazdırmış oldu.

Kırdığı rekorlarla ilgili sertifikalarını da alan Ali Polat, başarılarını anlatıp, sporcu gençlere tavsiyelerde bulundu.

Yaş kategorisi yok

Polat, şunları söyledi:

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek çok büyük bir mutluluk benim için. Bu serüvene 8 yaşında başladım. Ağabeyim boksördü ip atlardı, o ipi bırakınca ben alır oynardım. Bruce Lee filmlerini izlerdim. Ona hayrandım. Filmlerinde tek parmakla şınav çekerdi, oradan kalma bir heves benim için. Çok çalıştım, emek verdim. Sonunda başardım. 2018'de tek ayak üzerinde 252 defa ip atlayarak rekorlar kitabına girmeye hak kazandım. Orada yaş kategorisi yok.

"Sporu bırakmayın"