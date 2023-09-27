Meteoroloji duyurdu! Yağışlar tüm hafta etkisini gösterecek Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yarından itibaren yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak.

İHA

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yağışlı hava geliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, yarından itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girileceğini söyledi.

Yağışlar sağanak şeklinde görülecek

Acar, vatandaşları yağışlara karşı uyararak şu ifadeleri kullandı:

Yarın batı bölgelerden başlayacak olan yağışlar genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde, öğleden sonraları daha kuvvetli olma ihtimali var.



Örneğin; yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul'un batısı, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Vatandaşlarımız buna dikkat etsinler.

"Yedi gün boyunca bu yağışların tüm yurtta etkili olmasını bekliyoruz"

"Ayrıca hafta sonu kuzey kesimlerden gelecek yeni bir yağışlı sistemle beraber yağışların tüm yurda yayılmasını bekliyoruz." diyen Acar, beklenen yağışların hava sıcaklıklarına etkisine ilişkin, "Hava sıcaklıkları da yağışlarla beraber mevsim normalleri civarına düşeceği ve hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar, yani yedi gün boyunca bu yağışların tüm yurtta etkili olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rüzgarla ilgili uyarımız yok"

Acar, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege olmak üzere kuvvetli olabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Ancak diğer yerlerde rüzgar güney kesimlerde güney, doğu kesimlerde yine güney ve kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetle esecek. Rüzgarla ilgili herhangi bir uyarımız yok şimdilik.



Yağışlara dikkat etmek lazım. Yağışların hafta sonu Doğu Akdeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olma ihtimali var.

Deprem bölgesinde de yağış bekleniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği bölgelerde de yağış beklediklerini dile getiren Acar, "Deprem bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hava sıcaklıkları düşecek. Mevsim normalleri civarında seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, deprem bölgesinde de yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde özellikle hafta sonundan sonra etkili olacak." dedi.

Acar, tatil bölgelerinde beklenen hava durumuna dair ise şunları söyledi:

Tatil bölgelerimizde yarından itibaren özellikle perşembe, cuma ve cumartesi günleri, Ege ve Akdeniz'deki illerimizde ve tatil bölgelerimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara şahit olacağız.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)