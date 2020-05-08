Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ‘yaz geliyor’ dedi

Önümüzdeki hafta itibarıyla en yüksek sıcaklık 32 derece ile İzmir’de olacak. İstanbul ve Ankara’nın da İzmir’den geri kalır yanı olmayacak.

Türkiye genelinde sıcaklıklar, yeni hafta ile hissedilir derecede artmaya başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara Bölgesi başta olmak üzere, Ege, Akdeniz yeni haftaya güneşle başlayacak.

“PAZARDAN İTİBAREN ARTACAK”

Yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının cuma günü doğu bölgelerde azalacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği, pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.” denildi.

İZMİR 32 DERECEYİ GÖRECEK

Bahsedilen tahminler doğrultusunda sıcaklıkların İstanbul'da pazartesi günü 24, salı günü ise 25 dereceye, başta Antalya olmak üzere, Akdeniz sahillerinde hissedilen sıcaklıkların 26 ila 28 dereceye, İzmir'de 32 dereceye, Ankara'da da 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor.