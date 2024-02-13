Meteoroloji'den uyarı geldi! Yurt genelinde kar, fırtına ve sağanak etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre 13 il sarı kodla uyarılırken, yurt genelinde sağanak, kar ve fırtına bekleniyor..

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Türkiye'de kış etkisini sürdürüyor..

Doğu karla mücadele ederken, batı da ise sağanak yağış ve fırtına etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt geneli yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Antalya'dan sonra 13 il için sarı kodla uyarı yapılırken, tüm yurtta sağanak yağış, kar ve fırtına bekleniyor.

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

13 ile sarı kodlu uyarı

Buna göre, şiddetli yağış ve fırtınanın beklendiği iller şu şekilde sıralandı;

Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak.

Bu akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Tunceli, Bingöl’ün güneybatısı, Batman’ın kuzeyi, Mardin, yarın öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneybatısında yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş ile Tunceli’nin kuzey ve yüksek kesimleri ile Şırnak’ın doğu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklıklar azalıyor

Sıcaklıkların ülke genelinde 2 ila 5 derece azalacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, Antalya'da devam eden sağanak yağışın da bu gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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