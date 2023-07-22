Milli Parklar paylaştı! Meraklı kaya sıvacı kuşu fotokapanı tıkladı
DHA

Canlıları gözetleyen fotokapanı bu kez gözetlediği bir tarafından incelemeye alındı.

Kayalıklarda yaşayan nadir kuş türlerinden kaya sıvacısı kuşu, doğaya yerleştirilen fotokapanı merakla gagaladı.

Bu anın görüntüleri, Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yayınladı.

Görüntüler gülümsetti

Kaya sıvacı kuşunun görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Müdürlüğe bağlı, Konya 8'inci Bölge Müdürlüğü'nün doğaya yerleştirdiği fotokapana, kayalıklarda yaşayan kaya sıvacısı kuşu yansıdı.

Twitter'dan paylaşıldı

DKMP Genel Müdürlüğü, kuşun fotokapanın objektifini gagaladığı anlara ait görüntüyü Twitter'dan "Günaydın, fotokapanımıza tıklayan kaya sıvacısı kuşu" notu ile paylaştı.

Kaya sıvacısı, fotokapanı gagalarken görüntülendi #1

Kaya sıvacı kuşu, dünyada en fazla Türkiye'de yaşıyor

Dünyada en fazla Türkiye'de yaşayan, İran, Azerbaycan ile Avrupa'nın doğusunda da görülebilen kaya sıvacısı, kayalık alanlarda yaşamını sürdürüyor.