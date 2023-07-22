Milli Parklar paylaştı! Meraklı kaya sıvacı kuşu fotokapanı tıkladı Doğadaki canlı hayatını izlemeye yarayan fotokapanın davetsiz misafiri bu kez bir kuş oldu. Nadir kuş örneklerinde olan kaya sıvacı kuşu, Konya'daki fotokapanı keşfetti ve daha yakından incelemeye almak için gagası ile kontrol ederken kameralara yansıdı.

DHA Canlıları gözetleyen fotokapanı bu kez gözetlediği bir kuş tarafından incelemeye alındı. Kayalıklarda yaşayan nadir kuş türlerinden kaya sıvacısı kuşu, doğaya yerleştirilen fotokapanı merakla gagaladı. Bu anın görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yayınladı. Görüntüler gülümsetti Kaya sıvacı kuşunun görüntüleri izleyenleri gülümsetti. Müdürlüğe bağlı, Konya 8'inci Bölge Müdürlüğü'nün doğaya yerleştirdiği fotokapana, kayalıklarda yaşayan kaya sıvacısı kuşu yansıdı. Twitter'dan paylaşıldı DKMP Genel Müdürlüğü, kuşun fotokapanın objektifini gagaladığı anlara ait görüntüyü Twitter'dan "Günaydın, fotokapanımıza tıklayan kaya sıvacısı kuşu" notu ile paylaştı. Kaya sıvacı kuşu, dünyada en fazla Türkiye'de yaşıyor Dünyada en fazla Türkiye'de yaşayan, İran, Azerbaycan ile Avrupa'nın doğusunda da görülebilen kaya sıvacısı, kayalık alanlarda yaşamını sürdürüyor.