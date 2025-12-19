Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde görsel şölen

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale Boğazı, yoğun sis sebebiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de sis kapladı.

BOĞAZ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

SİSLER ALTINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis bulutu altındaki hali ise drone ile görüntülendi.

Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle hayran bıraktı.