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    Muğla'da can salına bindirilip denizin ortasına bırakılan göçmenler kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisinde 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 23:43
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    Muğla'da can salına bindirilip denizin ortasına bırakılan göçmenler kurtarıldı

    Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı.

    YUNAN ASKERİNİN CAN SALINA BİNDİRİP DENİZE ATTIĞI GÖÇMENLER KURTARILDI

    Belirtilen bölgeye giden ekipler, Yunanistan askerleri tarafından can salı içerisine bindirilerek Türk karasularına geri itilmiş 9 göçmeni kurtardı.

    Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Muğla da can salına bindirilip denizin ortasına bırakılan göçmenler kurtarıldı #1

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