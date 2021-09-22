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- Muğla'da can salına bindirilip denizin ortasına bırakılan göçmenler kurtarıldı
Muğla'da can salına bindirilip denizin ortasına bırakılan göçmenler kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisinde 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- İHA
- 22.09.2021 - 23:43
Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı.
YUNAN ASKERİNİN CAN SALINA BİNDİRİP DENİZE ATTIĞI GÖÇMENLER KURTARILDI
Belirtilen bölgeye giden ekipler, Yunanistan askerleri tarafından can salı içerisine bindirilerek Türk karasularına geri itilmiş 9 göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.