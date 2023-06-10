Muğla'da mezuniyet töreninde depremde ölenler unutulmadı Asrın felaketinde hayatını kaybeden 12 üniversite öğrencisi, mezuniyet töreninde arkadaşları tarafından anıldı.

DHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden mezun olan 11 bin 500 öğrenci için 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Fotoğrafları taşındı

Atatürk Stadyumu'ndaki programın açılışında, selamlama yürüyüşüne katılan öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden arkadaşları Furkan Çelik, Demet Koku, Hediye Şerifoğlu, Abuzer Aydınlık, Ekin Mira Kazancı, Cansu Karataş, Mehmet Altunay, Dila Yabancı, Emre Şen, Mehmet Özelçi, Tanya Eskiocak ve İsmail Cem Keremoğlu'nun fotoğraflarını taşıdı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, törende mezun öğrenciler adına konuşmalar yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, törendeki konuşmasında, 11 bin 500 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.