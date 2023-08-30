Muğlalı kadınların organik salça yapım telaşı başladı Salça yapımı tüm yörelerin ortak geleneklerinden biri. Muğla'da da katkısız salça yapımı sürüyor.

İHA

Yaz aylarının son günlerinin yaşandığı Muğla’da kadınlar, kışlık yiyecek hatırlama telaşına düştü.

Geçen sene yaklaşık 500 kilo salça yapan grup bu yıl da bereketli bir sonuç alacaklarına inanıyor.

Bir yandan salça üretimi diğer yandan kurutmalıkların yapımı devam ettiriliyor.

Özellikle kırsal kesimlerde biber, domates, bamya, patlıcan, börülce gibi kurutmalıklar devam ederken, salça yapımı da tüm hızıyla devam ediyor.

Kışlık salça yapımı için birçok vatandaş salçalık domates ve biberi pazardan alırken, kendi arazisi ve imkanı olan vatandaşlar hem kendi ihtiyaçlarını, hem de gelir maksatlı salça yapımına başladı.

Salçanın kilosu 200-250 lira

Pazarda kilosu 200-250 lira arasında değişen domates ve biber karışımı salça yapımı zaman ve uzun uğraş gerektiriyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Düzeyn mevkiinde kendi arazilerinde yetiştirdikleri salçalık domatesten salça üretimi gerçekleştiren Elvan Yağlı, domatesin ekiminden, bakımına, toplamasından kesimine ve salça haline gelene kadar zor ve yorucu bir süreç yaşandığını söyledi.

"Salça tuzunun ölçüsü önemli"

Salça tuzunun da ölçüsünün önemli olduğunu belirten Yağlı, elde ettikleri domates ve biber karışımı salçanın geleneksel yöntemler il elde edildiğini, salça içerisinde hiçbir katkı maddesi ve karışımın bulunmadığını söyledi.



"Üretime hava şartları etki ediyor"

Domatesin ekiminden sonra bakımı kadar hava şartlarının da önemli olduğunu belirten Elvan Yağlı, yürüttükleri çalışmaları şöyle aktardı:

Domatesler yetişti ve salçalarımızı yapıyoruz. Bunun yanında kışlık kurutmalık tarhana, börülce, fasulye, patlıcan, bamya ve biber yetiştiriyoruz. Domatesleri topladıktan sonra yıkıyoruz, doğruyoruz, güneşte bekletiyoruz ve değirmene gönderiyoruz. Değirmenden geldikten sonra tuzluyoruz. Leğenlere ve sinilere döktükten sonra güneşte pişirip kavanozlara koyuyoruz.

"Bu yıl 1 ton salçalık domates üretildi"