Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan ormanlarda kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan ormanlarda kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi.

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Doğanay Vural ile geyiklerin izini süren Bakan Varank’ın görüntüleri, YouTube kanalında yayınlandı.

Videoda, Destan isimli atla daha önce yerleştirilen fotokapanları toplayan Bakan Varank’ın, bölgedeki köylülerden kızıl geyiklerin yerini öğrendiği görülüyor.

GEYİKLERİ GÖRÜNTÜLEDİ

Bakan Varank, geyikler için doğaya kaya tuzu bırakıyor ve iki farklı bölgede çiftleşme mevsiminde oldukları için böğüren geyikleri görüntülüyor.

Varank ve Vural, daha sonra bölgedeki bir köye giderek muhtar ve köylülerden bilgi alıyor.

Mustafa Varank, kızıl geyiklerin peşinde VİDEO



“TAVUK GÖRMEDEN BÜYÜYEN ÇOCUKLAR VAR”

Buradaki sohbette Varank’a, Çamkoru’da 15 yıl önce yetiştirilerek doğaya bırakılan kızıl geyiklerin Benli Yaylası civarında olduğu bilgisi veriliyor.

Bakan Varank, sohbet sırasında “Doğayı çok seviyorum çok çalışıyoruz ama arada kaçıyoruz da. Fırsat bulunca çocuklarımızı da götürüyoruz. Ben şimdiki çocuklara çok üzülüyorum. Tavuk görmeden büyüyen, askere giden çocuklar var.” diyor.