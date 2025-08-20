Nemrut Kalderası’nda ayılar hem yüzdü hem piknikçilere 'misafir' oldu

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası, bu yaz hem doğa manzaraları hem de yaban hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Kavurucu sıcaklardan bunalan ayılar, serinlemek için kendilerini Nemrut Krater Gölü’nün soğuk sularına bıraktı.

Ziyaretçilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde ayıların gölde yüzdüğü, suyun içinde oyun oynadığı ve keyifli anlar yaşadığı görüldü. Doğaseverler, bu anların “doğanın en sevimli sürprizlerinden biri” olduğunu ifade etti.

PİKNİKÇİLERİN SÜRPRİZ MİSAFİRLERİ

Kalderada doğa yürüyüşü ve piknik yapan vatandaşlar ise bambaşka bir sürprizle karşılaştı. Bir anne ayı ve iki yavrusu, yiyecek arayışıyla piknikçilerin kurduğu sofralara yaklaştı. Masalara kadar gelen ayılar, cep telefonlarıyla görüntülendi. Ziyaretçiler, panik yapmadan sofralarını bırakıp güvenli mesafeden bu anları izledi.

UZMANLAR UYARDI: "AYILARI BESLEMEYİN"

Doğa ve uzay gözlemcisi Dr. Cihan Önen, bölgede son günlerde ayı hareketliliğinin arttığını, özellikle bir anne ayı ile yavrularının insanların yoğun bulunduğu alanlarda dolaştığını belirtti. Önen, bazı ziyaretçilerin ayıları elle beslediğini ve hatta onlarla özçekim yaptığını dile getirerek bunun hem insanlar hem de hayvanlar için ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Ayıların saldırabileceğini, yaralanmalara yol açabileceğini ya da zarar görebileceğini hatırlatan Önen, ayrıca bu tür temasların ayıların doğal beslenme alışkanlıklarını bozduğunu ve insanların bulunduğu bölgelere daha sık gelmelerine neden olduğunu söyledi.

GÖL VE ÇEVRESİNDE ÇİFTE TEHLİKE

Önen, gölde yüzülmemesi gerektiğini de hatırlatarak boğulma riskinin yanı sıra ayıların da suya girdiğini ifade etti. İnsanların bir koyda yüzerken, 150-200 metre ötede başka bir koyda ayıların yüzebildiğine dikkat çekti. “Birçok kişi ayıların yüzebildiğini bilmiyor” diyen Önen, bu durumun da ayrı bir risk oluşturduğunu söyledi.

Yetkililer, hem vahşi hayvanların elle beslenmemesi hem de gölde yüzülmemesi konusunda sık sık uyarılar yapıyor.