Depo çabuk bitiyorsa dikkat! İşte Yakıt tüketimini azaltan basit ayar…

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, sürücüleri araç kullanımında daha verimli yöntemler aramaya itiyor.

Bu taktikler, otomobil sahipleri için hem çevre dostu, hem de bütçeyi koruyor.

Doğru lastik bakımı, düzenli motor kontrolleri, dengeli sürüş ve doğru bakım…

Uzmanlar ve sektör kaynakları, bu adımların yakıt tüketiminde ciddi düşüş sağlayabileceğini belirtiyor.

Doğru Lastik Basıncı

Araç lastiklerinin üretici tarafından önerilen basınçta olması, yakıt tüketimini düşüren en etkili yöntemlerden biri. Düşük hava basıncı, lastik ile yol arasındaki sürtünmeyi artırarak motorun daha fazla yakıt harcamasına neden oluyor. Bu nedenle, sürücülere lastiklerini ayda en az bir kez kontrol etmeleri öneriliyor.

Motor Bakımı ve Düzenli Kontroller

Kirlilik oranı yüksek hava/sıvı filtreleri, eski motor yağı ya da bakımsız bir motor, verimliliği doğrudan düşürüyor. Bu durum, daha fazla yakıt tüketimi demek. Bu yüzden düzenli bakım, hem motorun ömrünü uzatıyor hem de tüketimi azaltıyor.

“Eco-Sürüş” Modunun Önemi

Sadece mekanik bakım değil, sürüş tarzı da yakıt tüketimini etkiliyor. Ani hızlanma ve sert frenlemeler, aracın yakıt tüketimini artırıyor. Uzmanlar, sabit hızda ve ani kalkış-duraklamalardan kaçınarak yapılan sürüşün daha ekonomik olduğunu söylüyor.

Ayrıca gereksiz yük taşımamak, araçtaki fazlalıkları temizlemek, tavan bagajı ya da port bagaj gibi aerodinamiği bozan eklentileri kullanmamak da verimliliği artırıyor.