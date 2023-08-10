Nene Hatun, sefalet içinde hayatını kaybetti Tarihe adını altın harflerle kazıyan Nene Hatun ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Tarihçilere göre Nene Hatun, hayatının son döneminde yardıma muhtaç hale geldi. Türk kadın kahramanı 1940’lı yıllarda dilekçe yazarak yardım istedi.

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İHA

Tarihte “93 Harbi” olarak bilinen 1877-1878 yılları arasında çıkan Osmanlı-Rus Savaşı'nda Erzurum'daki direnişin simgesi Türk kadın kahramanlarımızdan Nene Hatun…

1857’de Erzurum'un Çeperli köyünde dünyaya gelen Nene Hatun, “Aziziye Savunması” sırasında 20 yaşındaydı.

Köyünden Mehmet Efendi ile evli olan Nene Hatun, Rus ordusunun Pasinler'i işgal edip Erzurum'a doğru ilerlemesi üzerine eşi ile birlikte Erzurum'a göç etti.

3 aylık oğlunu evde bıraktı

Bu sırada Deveboynu Savaşı’nı bitiren ve Erzurum'un varoşlarındaki tabyaları işgal etmeye başlayan Rus askerleri, 8 Kasım 1877’de Aziziye Tabyası’nı ele geçirdi.

Bu haber, Erzurum’da sabah ezanıyla birlikte minarelerden duyuruldu.

Nene Hatun, 3 aylık oğlunu evde bıraktı ve Osmanlı askerine yardıma koştu.

Rus ordusuyla savaştı

Tarihçi yazar Abdurranman Zeynal, Nene Hatun’un savaşa katıldığı sırada yaşadıklarını söyle anlattı:

Tabyaların işgal edildiği haberinin alınmasının ardından Erzurum halkı 7’den 70’e tabyalara koşuyor. Nene Hatun’un kundakta çocuğu var. ‘Evladım baban hasta, amcan yaralı. Düşman tabyalara girmiş, benim burada durmam mümkün değil, seni Allah’a emanet ediyorum. Türk çocuğu babasız büyür ancak vatansız büyümez’ diyerek elindeki baltayla tabyalara gelmiş ve Rus ordusuyla savaşmıştır.

Hayatının son döneminde yardıma muhtaç hale geldi

Taş ve sopalarla mücadeleye giren Nene Hatun, şehrin savunmasında yararlılık gösterdi ve efsaneleşti.

Ancak Nene Hatun, tarihçilere göre, hayatının son döneminde yardıma muhtaç hale geldi.

Geçim sıkıntısı çeken Nene Hatun, 1943 yılında ulusal kadın kahramanlardan Nâme Hanım ile birlikte cumhurbaşkanına bir dilekçe yazarak yardım istedi.

Erzurum’un ekonomik olarak 1925’li yıllardan itibaren kendini toparlama başladığını dile getiren Abdurranman Zeynal, “Nene Hatun’un 1940’lı yıllarda dilekçe yazarak yardım istediğini biliyoruz. Bir yokluk dönemi yaşanıyor. Kıtlık, yokluk içerisinde Nene Hatun da geçimini sağlamakta güçlük çekiyor.” diye konuştu.

Nene Hatun’a sahip çıktı

Savaştan sonra Erzurum'a yerleşen Nene Hatun ve ailesi, Eminkurbu Mahallesi Kına Sokağı'ndaki 35 numaralı evde ikamet etti.

Nene Hatun, 1934'te çıkan Soyadı Kanunu'yla Kırkgöz soyadını aldı.

Nene Hatun, 1952 yılından itibaren Aziziye Anıtı’nın yapımı sırasında yeniden gündeme geldi.

9. Kolordu Komutanı Korgeneral Refik Koraltan ve karargahı Erzurum’da bulunan Üçüncü Ordu’nun Komutanı Nurettin Baransel Paşa, dönemin belediye başkanı, Erzurum Valisi ile TBMM; Nene Hatun’a sahip çıktı.

“3. Ordu’nun Nenesi”

1952 yılında 30 Ağustos Zaferi kutlamalarında “3. Ordu’nun Nenesi” ünvanını alan Nene Hatun’a, Türk Kadınlar Birliği’nin girişimi ile Türkiye’de ilk defa Anneler Günü’nün kutlandığı 1955 yılında ise “Yılın Anası” ünvanı verildi.

Nene Hatun, zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü Erzurum Numune Hastanesi’nde 22 Mayıs 1955 günü 98 yaşında hayatını kaybetti.

Cenazesi, resmi törenle Aziziye Şehitliği’ne defnedildi.