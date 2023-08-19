'Nerelisin' diye sorulsun istenmiyor! Ankara'daki Deliler köyü sakinleri isimlerinden şikayetçi Ankara’nın Elmadağ ilçesine bağlı Deliler köyünde doğanlar ve yaşayanlar, ömür boyunca kendilerini ifade ederken çile çekiyor. Köyün adından daha çok gençler şikayetçi ve büyükleri de çocuklar için köyün isminin değiştirilmesini tartışmaya açtı.

İHA

İlk tanışmalarda en merak edilenler arasında bulunan "Nerelisin?" sorusuna yanıt vermekte zorlanan ya da yanıt verdiğinde yanlış anlaşılanlardan biri de Ankara'nın Deliler köyünde yaşayanlar.

Ankara’da bulunan Deliler köyünün sakinleri, yanlış anlaşılmaktan bıktıkları için artık köyün isminin değişmesini istiyor.

Köy sakinlerinden Hidayet Mermer, “Nerelisin sen dediklerinde 'Deliler' dediğimde ‘Deli misiniz siz?’ diyorlar.” diyerek, sorunu kısaca özetliyor.

Köyün isminin savaşta en önde gitmelerinden ya da tepeye çıkıp bağırmalarından kaynaklandığını söyleyenler olsa da gençler şikayetçi.

Deliler köyünde isim tartışması

Ankara’nın Elmadağ ilçesine bağlı Deliler köyünde isim tartışması yaşanıyor.

Köylerinin isminden rahatsız olan bir grup köylü ismin değişmesini isterken, bir grup ise köyün isminin değişmemesi gerektiğini savunuyor.

Köyün adı "Delil" iken zamanla "Deliler" oldu

Köy sakinlerinden Şükrü Kırıköz, tüm yaşananları şöyle anlattı:

Ben doğdum doğalı köyün adı 'Deliler' olarak geçiyor. Ama eskiden 'Delil' olarak geçiyormuş, şahitlik anlamında yani, şimdi 'Deliler' olarak geçiyor. Köyün isminden yeni yetişen nesil rahatsız oluyor. Biz şimdiye kadar rahatsız olmadık ama şimdiden sonra rahatsız olan varsa da bilmiyorum. Köyün isminin değişmesini isteriz tabii, gençler için isteriz. Köyün adını gördüklerinde hep gülüyorlar, 'Deli mi var?' diye soruyorlar. Biz de 'Yok ismi' diyoruz, öylece geçiştiriyoruz.

"Osmanlı'da savaşta en önde gidenlere deliler denirdi"

Köyünden ve köyünün isminden memnun olduğunu ifade eden Özgür Tiryaki ise şöyle konuşuyor:

Osmanlı'da savaşta en önde gidenlere deliler denirdi. Bizim köyümüzün ismi de oradan geliyor. Köyümüzün isminin değişmesini istemiyorum. Daha önce 'Yeşilöz' diye değiştirildi ama biz kabul etmedik. Bazen espri yapıyorlar köyün ismi hakkında. Tarihini bilen zaten biliyor, bilmeyene de tarihini anlattığında ikna oluyor.

Bazıları köyün isminden rahatsız

Köyün isminden rahatsız olduğunu söyleyen Hidayet Mermer ise,

Çocukluğumdan beri köyümüzün ismi Deliler. Ben askere gittiğimde 'Nerelisin sen?' dediklerinde, 'Deliler' dediğimde 'Deli misiniz siz?' diyorlardı. O yüzden köyümüzün ismini değiştirmek istiyoruz.

"Atalarım memnun olmuş, ben niye olmayayım"

Köyün yaşlılarından Fatma Şeker, köyün isminden memnun olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

Annem, babam, babaannem, dedem bu köyde yaşamış, bu köyde durmuş. Onlar memnun olmuş da ben niye memnun olmayayım? Onlar seviyorsa ben de seviyorum köyümü ve köyümün adını. Deliler Tepesi var. 7 köy varmış burada, 7 köyden birisi çıkar tepeye bağırırmış. Bu Deliler ismi oradan kalmış.

“Dalga geçiyorlar”

Köyün en küçük sakinleri Yusuf Laçinok ile Yasin Laçinok da köyün isminin değişmesini isteyerek, “Köyün isminden memnun değiliz, çünkü dalga geçiyorlar. Siz delisiniz diyorlar.” dedi.