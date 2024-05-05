Nesli tehdit altındaki 'sarı benekli semender' Şırnak'ta görüldü "Sarı benekli semender"lerin nesli tehdit altında. "Türk semenderi" olarak bilinen canlının Uludere ilçesinin Hilal beldesinde görülmesi bilim dünyasını heyecanlandırdı.

AA

Bazı canlı türleri koruma altına alınıyor ve zaman zaman belirmesi neslinin devam ettiğinin bir kanıtı olması açısından önem kazanıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

Yağışın etkili olduğu beldede Yıldız Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında, sarı benekli semender görüntülendi.

Korumada öncelikli

Bu canlı türü, korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden biri.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)