Dolar
7.8929
0.4645%
Euro
9.3194
0.2743%
Altın
1920.9
-0.4812%
Borsa
1178.32
1.0826%
G. Altın
488.393
0.1505%
Bitcoin
89472.92
2.849%
EXEN Coin
12.89
-0.89%
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    New York'un eşsiz gece manzarası havadan görüntülendi

    Koronavirüs salgınının en çok can aldığı şehir olan New York, tüm olumsuzluklara rağmen akşam saatlerinde ışıklarının yanması ile etkileyici manzarasıyla büyülüyor.
    • AA
    • 12.10.2020 - 12:01
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 12:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    New York'un eşsiz gece manzarası havadan görüntülendi

    Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, dünyanın en merkezi ülkelerinden olan Amerika Birleşik Deletleri'nde (ABD) de çok büyük can kayıplarına yol açtı.

    Koronavirüs salgınının merkezi konumunda olan ve en fazla can kaybının yaşandığı ABD'nin New York eyaletinde 33 bin 377 can kaybı verildi.

    NEW YORK'TA AKŞAM MANZARASI

    Ancak tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen New York, akşam saatlerindeki manzaraları ile büyülemeye de devam ediyor.

    New York'un eşsiz gece manzarası havadan görüntülendi VİDEO

    DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Şehrin ışıklarının yanmasıyla birlikte oluşan etkileyici manzalar, drone ile havadan görüntülendi.

    New York un eşsiz gece manzarası havadan görüntülendi #1

    New York un eşsiz gece manzarası havadan görüntülendi #2

    New York un eşsiz gece manzarası havadan görüntülendi #3New York un eşsiz gece manzarası havadan görüntülendi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir