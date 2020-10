New York'un eşsiz gece manzarası havadan görüntülendi

Koronavirüs salgınının en çok can aldığı şehir olan New York, tüm olumsuzluklara rağmen akşam saatlerinde ışıklarının yanması ile etkileyici manzarasıyla büyülüyor.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, dünyanın en merkezi ülkelerinden olan Amerika Birleşik Deletleri'nde (ABD) de çok büyük can kayıplarına yol açtı.

Koronavirüs salgınının merkezi konumunda olan ve en fazla can kaybının yaşandığı ABD'nin New York eyaletinde 33 bin 377 can kaybı verildi.

NEW YORK'TA AKŞAM MANZARASI

Ancak tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen New York, akşam saatlerindeki manzaraları ile büyülemeye de devam ediyor.

VİDEO



DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Şehrin ışıklarının yanmasıyla birlikte oluşan etkileyici manzalar, drone ile havadan görüntülendi.